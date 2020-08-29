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29.08.2020 17:03
Рубрика: Экономика

Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Текст: Сергей Тихонов
Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости

"У нас на данный момент предварительные итоги, платежная система "Мир" сейчас еще досчитывает. В целом покупок - на 1 млрд 400 млн рублей", - передает ТАСС слова Догузова.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Как получить кешбэк за путешествие по России

Глава агентства оценила предварительные результаты программы, как позитивные. Особенно в свете сжатых сроков, отведенных на ее подготовку и короткого периода ее действия - с 21 по 28 августа. Летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как ее запустили, а учитывая пока невысокую популярность осенних туров по России, результаты программы мы оцениваем, как позитивные, подчеркнула Догузова.

Цель программы - поддержка внутреннего туризма в России после пандемии COVID-19. Правительство выделило на это 15 млрд рублей. К программе присоединились около 2 тыс. отелей и туроператоров.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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