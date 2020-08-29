Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

Жители России по программе кешбэка приобрели внутренних туров, по предварительным данным, на 1,4 млрд рублей, сообщила глава Ростуризма Зарины Догузовой.

"У нас на данный момент предварительные итоги, платежная система "Мир" сейчас еще досчитывает. В целом покупок - на 1 млрд 400 млн рублей", - передает ТАСС слова Догузова.

Глава агентства оценила предварительные результаты программы, как позитивные. Особенно в свете сжатых сроков, отведенных на ее подготовку и короткого периода ее действия - с 21 по 28 августа. Летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как ее запустили, а учитывая пока невысокую популярность осенних туров по России, результаты программы мы оцениваем, как позитивные, подчеркнула Догузова.

Цель программы - поддержка внутреннего туризма в России после пандемии COVID-19. Правительство выделило на это 15 млрд рублей. К программе присоединились около 2 тыс. отелей и туроператоров.