Россияне приобрели туры с кешбэком на 1,4 млрд рублей

"У нас на данный момент предварительные итоги, платежная система "Мир" сейчас еще досчитывает. В целом покупок - на 1 млрд 400 млн рублей", - передает ТАСС слова Догузова.
Глава агентства оценила предварительные результаты программы, как позитивные. Особенно в свете сжатых сроков, отведенных на ее подготовку и короткого периода ее действия - с 21 по 28 августа. Летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту, как ее запустили, а учитывая пока невысокую популярность осенних туров по России, результаты программы мы оцениваем, как позитивные, подчеркнула Догузова.
Цель программы - поддержка внутреннего туризма в России после пандемии COVID-19. Правительство выделило на это 15 млрд рублей. К программе присоединились около 2 тыс. отелей и туроператоров.