Россияне стали больше потреблять оливкового масла

За первое полугодие 2020 года поставки оливкового масла в Россию составили почти 13 тыс. тонн - почти на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года, следует из данных ФТС.

"При сохранении существующих тенденций поставки по итогам всего года могут достичь 26-29 тыс. тонн и вплотную приблизиться к пиковым значениям, которые наблюдались в 2014 году (30,9 тыс. тонн)", - считают в экспертно-аналитическом центре агробизнеса "АБ-Центр".

При этом ввозилось оливковое масло в Россию по более низким ценам - на 13,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают в "АБ-Центре". Правда, с учетом ослабления российской валюты в рублевом выражении снижение цен было не таким существенным - чуть менее 7%. Снижались также и розничные цены, что было особенно заметно "на фоне всеобщего удорожания импортной продукции" в условиях ослабления рубля. Правда, снижались они в феврале-марте, а в апреле-июня немного пошли в рост. Тем не менее, к концу полугодия цены на оливковое масло все еще были немного ниже прошлогодних на тот же период.

"Разница в розничной стоимости, в зависимости от федерального округа, обусловлена рядом факторов. В их числе: покупательная способность населения (и, как следствие, разный ассортимент масла в реализации в том или ином округе в зависимости от покупательной способности), общий уровень розничных цен (например, в Дальневосточном ФО продовольствие в целом ощутимо дороже, чем в других федеральных округах РФ)", - поясняют в "АБ-Центре".

Действительно, на фоне паники и стремлении пополнить запасы в период самоизоляции импорт оливкового масла заметно вырос в марте-июне, соглашаются в Центре агроаналитики при Минсельхозе. Однако уже июле-августе наблюдается существенное снижение импорта. Поэтому рекорд повторить не удастся, считают эксперты Центра.

Вся средиземноморская диета, которая считается эталоном для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, построена на оливковом масле, отмечает ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", профессор Алла Погожева. Однако она напоминает, что для разных блюд нужно использовать разное масло. Для салатов и всех готовых блюд подойдет оливковое масло холодного отжима, нерафинированное, в котором сохранены витамины, минералы и жирные кислоты. А жарить нужно исключительно на рафинированном оливковом масле. Потому что нерафинированное масло при жарке окисляется. А продукты окисления (трансжиры) негативно действуют на организм - сердечно-сосудистую систему, обменные процессы и т.д.

Любопытно, что за тот же период объем импорта пальмового масла в Россию сократился на 6% против того же периода прошлого года до 473 тыс. тонн, подсчитали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. При этом с конца 90-х годов поставки пальмового масла в Россию только росли, увеличившись более чем в 10 раз до рекордных 1,06 млн тонн по итогам 2019 года. Напомним, с 1 октября 2019 года в России была повышена ставка НДС для пальмового масла с 10 до 20%. Федеральный бюджет рассчитывает получать от этого дополнительные 4,5-5 млрд рублей ежегодно. Кроме того, двукратное увеличение НДС на этот продукт должно было привести к снижению его импорта, что повысит качество отечественных продуктов питания.