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29.08.2020 18:29
Рубрика: Культура

Российский Национальный оркестр откроет свой 30-й сезон Большим фестивалем

Текст: Ирина Муравьева
Это уже сложившаяся традиция московского музыкального сезона - стартовать серией концертов Большого фестиваля РНО. В этом году фестиваль пройдет уже в 12-й раз, а Российский Национальный оркестр под руководством Михаила Плетнева откроет свой 30-й сезон. Возраст для симфонического коллектива молодой, в сравнении со старейшими российскими и европейскими оркестрами, отмечающими 150-летние, 200-летние и более солидные юбилеи.
Фото: Игорь Филонов/ РГ Фото: Игорь Филонов/ РГ
Фото: Игорь Филонов/ РГ
Фото: Елена Лапина/ Пресс-служба Детского музыкального Театра имени Наталии Сац
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Но по своими музыкальным и исполнительским достижениям РНО давно уже вышел в первую линию лучших мировых оркестров, а качество и эксклюзивность его программ стали той мерой, с которой у любого слушателя ассоциируется РНО. Поэтому Большой фестиваль - это особое время для меломанов: шесть музыкальных программ, раскрывающих не только искусство оркестра, свободно владеющего разными стилями и жанрами - от инструментальных концертов и симфоний, опер и балетной музыки до мюзикла и джаза, но и погружающих в саму материю культуры - в ее внутренние связи, ассоциации, парадоксальные драматургические коллизии. Это то, что неизменно предлагает публике Михаил Плетнев, составляющий лично каждую программу.

И в этом году Большой фестиваль, несмотря на сложности, связанные с постпандемическими ограничениями, пройдет в своем полном формате, хотя и со скорректированной программой, на сцене Концертного зала Чайковского (Московская филармония) с 7 сентября по 1 октября.

Фестиваль логично откроет бетховенский оммаж - программа, в которой наконец зазвучит музыка композитора, чей 250-летний юбилей из-за пандемии музыкальный мир отметить не смог. Исполнять Третий фортепианный концерт Бетховена будет сам Михаил Плетнев: его записи и интерпретации фортепианных концертов Бетховена считаются одной из вершин в современном искусстве. Дирижером приглашен Миша Дамев (Швейцария), сотрудничающий с РНО во многих проектах. В его интерпретации прозвучит Увертюра Бетховена "Кориолан" и Четвертая симфония Иоганнеса Брамса - итоговое симфоническое полотно композитора, несущее в себе энергию тотальной трагедии, разрушения, тема финала которого заимствована у Баха из кантаты № 150 ("К тебе, Господи, возношу душу мою").

В том же творческом составе будет звучать и следующая программа Большого фестиваля (11 сентября), где Михаил Плетнев сыграет знаменитый Второй фортепианный концерт Камиля Сен-Санса, созданный композитором для выступлений своего друга Антона Рубинштейна в Париже. Миша Дамев продирижирует также "Пляской смерти" Сен-Санса - зловещей музыкальной фантасмагорией на кладбищенский "ночной" сюжет, и Второй симфонией Иоганнеса Брамса, связанной с кругом лирических бетховенских идей - с его Шестой ("Пасторальной") симфонией.

Фото: iStock
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Симфония Бетховена будет звучать и в третьей программе фестиваля: 16 сентября известный оперный певец, тенор Дмитрий Корчак выступит в непривычном для широкой публики амплуа - он будет дирижировать Седьмой симфонией Бетховена и Мессой № 2 Шуберта. В мессе солистами выступят участники Молодежной оперной программы Большого театра. В афише фестиваля будет звучать также музыка Родиона Щедрина ("Кармен-сюита" к юбилею Майи Плисецкой), Петра Чайковского (Третья оркестровая симфония) - к 175-летию композитора (дирижер Михаил Плетнев, 21 сентября), оперетта Штрауса "Летучая мышь" с участием солистов и хора "Геликон-оперы" (дирижер Константин Хватынец, 26 сентября). А 1 октября Большой фестиваль должна завершить Большая месса Моцарта с участием Юлии Лежневой - величественное музыкальное полотно, пронизанное гармонией барочного письма Баха и Генделя и изысканными колоратурами итальянской оперы, в финале которого звучит осанна богу, земле и небесам - вечному и прекрасному, без чего человечеству сегодня трудно было бы выжить.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк Классика с Ириной Муравьевой

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