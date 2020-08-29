"Самолет-пулю" представили в США

Американская компания-разработчик Otto Aviation на своем веб-сайте представила "самолет-пулю" Celera 500L. Небольшой лайнер, вмещающий шесть человек, по словам конструкторов модели, может произвести революцию в сфере гражданских перевозок, которая понесла катастрофические убытки во время пандемии коронавируса, особенно в Соединенных Штатах. Celera 500L способен летать на реактивных скоростях, но с в восемь раз меньшим расходом топлива и дальностью полета, которая вдвое больше, чем у обычного небольшого "джета" сопоставимых с ним размеров.

Загадочный самолет в форме пули впервые был замечен в логистическом аэропорту Южной Калифорнии недалеко от Викторвилля в апреле 2017 года. Его необычный дизайн вызвал переполох в соцсетях, особенно после того, как портал военной направленности The War Zone первым сообщил о том, что его разработка и испытания ведутся в режиме повышенной секретности на закрытом полигоне.

В пятницу Otto Aviation сообщила на своем веб-сайте, что на данный момент был выполнен 31 успешный испытательный полет с доказанной в 2019 году аэродинамической эффективностью модели. Команда разработчиков пришла к выводу о том, что "Celera 500L является наиболее экономичным и коммерчески жизнеспособным самолетом из существующих". Дальность полета нового лайнера без дозаправки составит более 7 200 километров, а крейсерская скорость - около 730 километров в час, что делает возможным его перелеты в любой американский город, как у большого лайнера.

Причина, по которой "самолет-пуля" достигает максимальной эффективности полета, по словам разработчиков, кроется в ламинарном потоке. Это движение с минимальным сопротивлением воздуха для поверхностей самолетов, поток, в котором струйки воздуха движутся в одном направлении и параллельны друг другу с минимальным смешиванием соседних слоев или без него. Фюзеляж Celera 500L отличается оптимальным соотношением длины к ширине для максимального увеличения ламинарного потока. Ламинарные формы также используются для крыльев и хвостовой части.

Внутри салон достаточно просторный: его высота составляет 1,88 метра, размещены шесть кресел с настраиваемой конфигурацией, эквивалентных по размерам тем, что установлены в первом классе передовых пассажирских лайнеров. Celera 500L оснащен двумя шестицилиндровыми двигателями V12 с жидкостным охлаждением и сертифицирован для работы на топливе Jet A1 и биодизеле. Снижение выбросов углекислого газа на Celera 500L превосходит более чем на 30 процентов целевые стандарты выбросов FAA (Федерального управления гражданской авиации США) и ИКАО (Международной организации гражданской авиации) для самолетов, которые поступят в эксплуатацию не ранее 2031 года или даже позже.

Хотя представленный самолет не имеет окон, у пассажирской версии, сообщили CNN представители разработчика, будут окна, которые не повлияют на ламинарный поток, поскольку они установлены на одном уровне поверхности самолета и имеют те же контуры, что и внешняя форма фюзеляжа. Впрочем, компании после завершения успешных испытательных полетов, еще предстоит начать процесс сертификации стандартов FAA, организовать массовое производство Celera 500L , и, главное, сформировать портфель заказов, что будет проблематично на фоне пострадавшей от пандемии авиационной промышленности и с учетом того, что американцы в основном предпочитают находиться дома и практически не пользуются авиаперелетами. В этой связи разработчики нацелены на поиск клиентов на европейских и азиатских рынках. В компании надеются, что новые лайнеры поступят на баланс авиакомпаний в 2023-2025 годах.