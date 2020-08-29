СМИ: Расследование в отношении Еськова связано не с матчем "Спартака"

Дополнительное расследование в отношении арбитра Алексея Еськова не связано с матчем первого тура чемпионата России "Спартак" - "Сочи".

Ранее стало известно о том, что Алексей Еськов провалил проверку на полиграфе. Однако, как сообщает "СЭ", это относится не к скандальному матчу первого тура нового сезона РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", где Еськов был судьей VAR и не отменил неправильно назначенный Василием Казарцевым пенальти в конце матча.

По данным издания вопросы к арбитру есть по игре прошлого чемпионата между "Ростовом" и "Уфой", который прошел 8 июля. Тогда ростовчане уступили 1:2, а Еськов являлся главным арбитром той встречи.

На следующей неделе должна состояться встреча главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца и Еськова. Однако о деталях разговора пока не сообщается.