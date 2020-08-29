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29.08.2020 11:00
Рубрика: Культура

Составлен рейтинг главных российских режиссеров десятилетия

Текст: Сусанна Альперина
Индустриальное издание "Бюллетень кинопрокатчика" продолжает составлять индустриальные рейтинги. Которые обсуждают не только профессионалы мира кино. Вслед за рейтингом самых успешных российских продюсеров, о котором писала "РГ", появился рейтинг главных российских кинорежиссеров последних 10 лет.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Для подсчетов и выстраивания топа 50, - поясняет издание, - было выделено семь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность режиссеров. Ими стали величина кинотеатральной аудитории фильмов постановщика, размер бюджетов, которые доверяли продюсеры тому или иному режиссеру, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на "КиноПоиске".

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Также указано, что рейтинг учитывает только полнометражные проекты, которые вышли в кинотеатральный прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше 10 млн рублей. Альтернативным условием было участие полного метра в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории "Лучший фильм" или "Лучший режиссер". То есть картины, участвовавшие, например, в конкурсе "Кинотавра", но не добравшиеся до проката, в списке достижений постановщика учитывались.

По совокупности всех критериев рейтинг возглавил Андрей Звягинцев. "Каждый из трех фильмов режиссера получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его фильмов. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз - в "Особом взгляде". Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а "Левиафан" удостоился "Золотого глобуса" как лучший фильм на иностранном языке. Столь громкий успех стал возможен благодаря сотрудничеству Звягинцева с продюсерами Александром Роднянским и Сергеем Мелькумовым", - пишет "Бюллетень кинопрокатчика".

Второе место в рейтинге занял Алексей Сидоров. За 2010-2019 годы он отметился работой над двумя блокбастерами - боевиком "Бой с тенью-3D: Последний раунд" и военной драмой "Т-34". Проект студий "Марс Медиа" и "ТРИТЭ" стал одним из главных хитов новогоднего проката 2010-х годов, заработав 2,274 млрд рублей и став в момент выхода вторым по кассе российским фильмом в новейшей истории.

На третьем месте рейтинга Николай Лебедев. Как и у Алексея Сидорова, у Лебедева на счету два крупных проекта - "Легенда № 17" и "Экипаж". Обе картины стоили по 600 с лишним миллионов рублей каждая. Первый блокбастер постановщика, байопик про Валерия Харламова, заработал в 2013 году 923 млн рублей.

На четвертой позиции - Илья Куликов, режиссер франшизы "Полицейский с Рублевки". Оба фильма дилогии вышли один за другим во время "новогодних битв" 2018-го и 2019 годов. В совокупности их посмотрело более 10 млн зрителей.

Завершает топовую пятерку Федор Бондарчук как режиссер фильмов "Сталинград" и "Притяжение". "В активе режиссера не только кассовые достижения его фильмов, каждый из которых трижды отбил свои затраты, и их внушительные бюджеты, но и высокий уровень медийности", - отмечает издание и напоминает, что фильм "Сталинград", над которым Бондарчук работал в сотрудничестве все с т Александром Роднянским, стал первым российским блокбастером в формате IMAX.

Топ-10 списка выглядит так:

Фото: Сергей Михеев/РГ
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1. Андрей Звягинцев

2. Алексей Сидоров

3.Николай Лебедев

4. Илья Куликов

5. Федор Бондарчук

6. Антон Мегердичев

7. Кантемир Балагов

8. Клим Шипенко

9. Андрей Кончаловский

10. Жора Крыжовников

Ознакомиться с полным списком топ-50 и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях отбора и подсчета смогут подписчики издания.

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