"Спартак" обыграл "Арсенал" и вышел в лидеры РПЛ

Московский "Спартак" одержал третью подряд победу в чемпионате России по футболу. Красно-белые, уступая 0:1 тульскому "Арсеналу", выиграли - 2:1 и вышли в лидеры.

В матче шестого тура "Спартак" дома принимал тульский "Арсенал". Все самое интересное в этом матче произошло в первом тайме. Команды не показали яркой игры, однако смогли забить три мяча.

Открыли счет гости. После розыгрыша стандартного поражения оборона красно-белых прозевала в своей штрафной Даниила Хлусевича, который переправил мяч в сетку ворот.

Через семь минут "Спартак" отыгрался. Александр Соболев получил пас в штрафной и четко разобрался с защитниками и вратарем. А затем излишние эмоции подвели игрока "Арсенала" Даниила Лесового. Имея желтую карточку, он слишком бурно выразил свое недовольство решением арбитров и тут же был удален с поля.

В концовке первой половины встречи "Спартак" вышел вперед после точного удара Самюэля Жиго.

После перерыва счет матча не изменился. "Спартак" победил в третий раз подряд, впервые такая серия случилась при Доменико Тедеско. На счету красно-белых стало 14 очков, и он вышел на первое место в турнирной таблице.