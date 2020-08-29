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29.08.2020 13:26
Рубрика: Общество

Списки иностранцев, пожелавших учиться в России, переданы в Минобрнауки

Текст: Елена Новоселова
В Министерство науки и высшего образования России поступили данные об иностранных студентах, подавших заявки на обучение по квотам в российских вузах.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Эти списки формирует Россотрудничество. Данные о кандидатах будут размещены в информационной системе RUSSIA-EDU.RU, доступ к которой предоставят кандидатам после размещения досье.

Фото: iStock
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"По всем вопросам, связанным со вторым этапом отбора на обучение по квоте Правительства Российской Федерации, необходимо обращаться в Минобрнауки России", - сообщается на сайте Россотрудничества.

К слову, сейчас квота иностранных первокурсников составляет 15 тысяч человек. Но в следующем учебном году она увеличится на три тысячи. Об этом говорится в проекте документа, подготовленного Министерством науки и высшего образования РФ.

Мало того, предполагается, что количество студентов из-за рубежа, поступивших на первый курс, будет расти. И к 2023 году достигнет тридцати тысяч.

По численности обучающихся иностранных граждан Россия занимает шестое место в мире после США, Великобритании, Германии, Франции и Китая. Сейчас у нас учится свыше трехсот тысяч иностранцев более чем из ста семидесяти стран.

Пушкинский конкурс Общество Образование

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