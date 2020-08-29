США на треть сократят военный контингент в Ираке

Соединенные Штаты в ближайшее время начнут вывод из Ирака своих военнослужащих. Контингент сократится на треть, сообщила газета The Wall Street Journal. В статье отмечается, что в Ираке останутся примерно 3,5 тысячи американских солдат. В Пентагоне никак не прокомментировали данную информацию.

Президент США Дональд Трамп во время недавней встречи с премьер-министром Ирака заявил, что Вашингтон ждет того дня, когда не придется держать свою армию в республике. Напомним, что весной этого года тысячи иностранных военнослужащих покинули Ирак из-за остановки программ по обучению местной армии. Связано это было с распространением нового коронавируса.