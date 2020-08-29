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29.08.2020 20:38
Рубрика: Спорт

Судьи лишили Романа Мазепина победы в гонке "Формулы-2"

Текст: Максим Домчев

Россиянин Роман Мазепин стал вторым в первой гонке Гран-при Бельгии "Формулы-2".

Фото: EPA
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В субботу прошла первая гонка этапа в Спа-Франкоршаме. Россиянин Мазепин, выступающий за команду Hitech Grand Prix, финишировал в гонке первым, однако уже после окончания заезда стюарды лишили его победы.

По их мнению, россиянин нарушил правила в борьбе с японцем Юкой Цунодой, за что наказали его пятью штрафными секундами. Цунода в итоге стал победителем, а Мазепин проиграл ему более четырех секунд.

Третьим стал Мик Шумахер. Для другого россиянина Артема Маркелова первая гонка сложилась неудачно. Он финишировал лишь 16-м. Вторая гонка Гран-при Бельгии пройдет в воскресенье.

Спорт Формула-1

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