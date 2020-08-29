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29.08.2020 11:00
Рубрика: Культура

Театр им. Пушкина откроет сезон премьерой для врачей

Текст: Инга Бугулова
Московский драматический театр им. Пушкина открывает новый, 71-й сезон - 29 августа артисты сыграют премьеру спектакля "Ложные признания" по пьесе Пьера Карле де Мариво в постановке художественного руководителя Евгения Писарева. Первыми зрителями станут врачи 71-й Городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

"Ложные признания", как и многие другие театральные премьеры, пришлось перенести - изначально постановка должна была быть представлена еще в апреле, но планы подкорректировала пандемия. Героям борьбы с коронавирусом и будет посвящен этот показ.

Фото: iStock
Заполняемость театров в новом сезоне не будет превышать 70%

- Спектакль будет благотворительным - его сыграют для медицинского коллектива 71-й Городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича, выражая искреннюю благодарность всем работникам за настоящий профессиональный подвиг. Мы восхищаемся их мужественностью, ответственностью и благородством, - цитирует ТАСС пресс-секретаря театра Валерию Панову.

По ее словам, в ближайшее время состоятся еще несколько показов постановки - 30 августа, а еще 22 и 23 сентября. Однако билетов на август и сентябрь в продаже уже нет.

В премьере заняты Виктория Исакова, Федор Левин, Вера Алентова, Андрей Заводюк, Анна Бегунова, Борис Дьяченко, Андрей Сухов, Владимир Николенко, Никита Пирожков.

- Я всегда ставил мужские спектакли, первый раз в жизни я нашел пьесу, когда я почувствовал и понял, чего хочет женщина. А может быть, я просто стал взрослее, - рассказал Евгений Писарев.

Культура Театр Драматический театр Гид-парк

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