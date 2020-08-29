Топ аудиокниг постпандемийного лета возглавили фантастика и детективы

Лето-2020 было особенным: после самоизоляции люди пытались жить по-прежнему, но мир стал другим. Причем настолько, что люди стали выбирать и слушать другие книги. Международный сервис аудиокниг Storytel проанализировал интересы слушателей с июня по август и выяснил, что изменилось.

Самым популярным жанром у российских слушателей по-прежнему остаются фантастика и фэнтези. Поколебать позиции лидера читательских предпочтений не может ни вирус, ни лето. Зато неожиданно для всех на второе место вырвались детективы, сдвинув на ступеньку ниже художественную литературу. Четвертую строчку уверенно заняла бессмертная классика. А долгое время замыкавшие тройку лидеров книги по психологии и саморазвитию оказались лишь на пятом месте, потеряв около 40 процентов аудитории.

"В том, что летом наши пользователи предпочитали художественную литературу нехудожественной, и на какое-то время отложили книги по саморазвитию, заметна наша общая усталость от карантина и неопределенности, - комментирует изменение интересов слушателей главный редактор Storytel Анастасия Завозова. - Детективы, любовные романы и любые фабульные истории, выстроенные вокруг понятного каркаса, работают как лекарство от усталости и неопределенности, выступает в роли щита от всего плохого, о чем надо будет подумать завтра".

Топ-10 аудиокниг этого лета возглавляет "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Впрочем, она уверенно держит первое место по популярности независимо от сезона уже не первый год. В десятку также вошли такие книги, как Элизабет Гилберт "Город женщин", Никлас Натт-о-Даг с его бестселлерами "1793. История одного убийства" и продолжением "1794", Борис Акунин с аудиосериалом "Просто Маса", Дэн Браун "Происхождение" и Джордж Оруэлл "1984".

ТОП-10 самых популярных аудиокниг летом 2020:

1. "Sapiens. Краткая история человечества", Юваль Ной Харари

2. "Город женщин", Элизабет Гилберт

3. "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", Джен Синсеро

4. "1794", Никлас Натт-о-Даг

5. "Просто Маса. Действие третье", Борис Акунин

6. "Алмазная колесница", Борис Акунин

7. "Происхождение", Дэн Браун

8. "Просто Маса. Действие первое", Борис Акунин

9. "1793. История одного убийства", Никлас Натт-о-Даг

10. "1984", Джордж Оруэлл

Это сильно отличается от картины самых популярных книг лета 2019 года, когда в лидерах были известные аудиокниги по личностному развитию: Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо", Джен Синсеро "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", Роберт Кийосаки "Богатый папа, бедный папа", Айн Рэнд "Атлант расправил плечи".

Но больше всего поражает то, что, оказывается, пользователи разных операционных систем телефонов выбирают разные книги. Пользователи Android чаще предпочитают фантастику и фэнтези, а пользователи iOs выбирают детективы и художественную литературу.

Из жанров аудиокниг на английском языке спросом у слушателей пользуются: фантастика и фэнтези, художественная литература, любовные романы, детективы, а также экономика и бизнес. Интересно, что среди жанров аудиокниг, которые слушают на английском языке, в топ-10 появляются "подростковая литература" и биографии. Растет новое поколение слушателей, которые активно начинают слушать зарубежные аудиокниги на языке оригинала, отмечают в Storytel.

В приоритете у них книги Стивена Кинга, Агаты Кристи, Дж.Р.Р. Толкиена, Юваля Ной Харрари, Джорджа Мартина, Робин Хобб, Сьюзан Коллинз, Нила Геймана и Анны Тодд.

А как у них?

Жанр фэнтези и фантастики, как и в России, уверенно лидирует в Бразилии, Объединенных Арабских Эмираты и Польше.

В Германии больше всего слушают любовные романы, а в Дании, Норвегии и Сингапуре они занимают второе место. Интересно, что в России любовные романы вообще не входят даже в топ-10 популярных жанров.

В Индии больше всего слушают классическую литературу. В топ-5 самых популярных аудиожанров классика также присутствует только в Болгарии, России и Италии.

В Колумбии лидируют книги по саморазвитию.

В Сингапуре самым популярным жанром аудиокниг стала детская литература. Детская литература также в тройке лидеров у слушателей в Нидерландах, Норвегии и Финляндии.