Трамп заявил, что его дочь Иванка станет лучшим президентом-женщиной

Дональд Трамп заверил, что его дочь Иванка станет лучшим американским президентом-женщиной. Это заявление он озвучил во время предвыборного митинга в Нью-Гэмпшире в пятницу вечером, обрушившись с нападками на Байдена и Камалу Харрис.

Всем нужна Иванка?

Он сказал сторонникам, что сенатор Камала Харрис недостаточно компетентна, чтобы быть кандидатом в вице-президенты и президенты от демократов, предположив, что его дочь и советник Иванка Трамп была бы лучшим претендентом на должность главы Белого дома. "Все они говорят: "Нам нужна Иванка!" - продолжил Трамп, указывая на своих сторонников у сцены, которые стояли плечом к плечу и в основном избегали ношения масок. - Я их не виню в этом". Харрис, первая темнокожая женщина и первая американка из Южной Азии, ставшая кандидатом на пост вице-президента от крупной партии, была сенатором США от Калифорнии с 2017 года. Ранее она была генеральным прокурором Калифорнии, а до этого работала окружным прокурором Сан-Франциско, напоминает CNN.

Однако большая часть выступления Трампа была посвящена нападкам на бывшего вице-президента Джо Байдена, ставшего кандидатом на пост главы государства от демократов. По словам президента, "повестка дня Джо Байдена сформулирована в Китае, а его составлена ​​в США". Трамп, который подвергся жесткой критике на съезде демократов, прошедшем на минувшей неделе в Висконсине, нанес ответный удар на следующий день после окончания республиканского партийного форума. Он, отметили наблюдатели, продолжил активно развивать теорию заговора о Байдене, утверждая, что бывший вице-президент является "марионеткой некоторых властителей". "Это не Байден. Это его хозяева. Его хозяева говорят ему, что делать", - сказал он.

Трамп назвал митингующих анархистами

Обращаясь к своих сторонникам, Трамп назвал демонстрантов, которые пытались сорвать его выступление в Белом доме в четверг вечером, "головорезами". "Они не протестующие. Это не протестующие. Это анархисты, агитаторы, бунтовщики, мародеры", - заключил Трамп, добавив, что сенатор Рэнд Пол, который выходил от него из администрации, мог погибнуть, если бы полицейские не защитили его. Сам Пол сказал в пятницу, что на него напала "разъяренная толпа" более чем из 100 человек возле Белого дома, и его пришлось спасать полиции, отмечает Reuters. "Он был бы либо в очень плохой форме, либо мертв, включая его жену, если бы там не оказалось тех полицейских", - сказал Трамп о сенаторе-республиканце. Напомним, что действующий президент США сделал акцент на предвыборном посыле "Закон и порядок", чтобы мотивировать свою политическую базу и привлечь больше избирателей на свою сторону, принимая во внимание то, что за два с небольшим месяца до выборов он уступает бывшему вице-президенту Джо Байдену, кандидату в президенты от Демократической партии, в национальных опросах.

Трамп также заявил о своей приверженности лозунгам предыдущей предвыборной кампании 2016 года, снова заверив избирателей, что он построит стену на границе с Мексикой, отмечает The Daily Beast. Правительство Мексики неоднократно отказывалось от намерения Трампа участвовать в финансировании подобного сооружения. В этой связи Трамп был вынужден постоянно обращался к средствам Пентагона для обеспечения ее строительства.

Америке нарисовали мрачное будущее

Отметим, что впервые в истории республиканских съездов, на которых официально избирается кандидат в президенты, докладчики и сам претендент не представили будущее Соединенных Штатов в позитивных тонах, как обычно. И сам Трамп, и республиканцы, которые обратились к народу - вице-президент Майк Пенс, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший, и многие другие, нарисовали мрачную картину "гибели Америки", которая последует за президентством Байдена.

В этой связи многие критики напомнили Трапму о "пессимистических предзнаменованиях" в последний год его первого срока президентства и о перманентных кризисах, которые наблюдаются в Соединенных Штатах в последние недели. Ураган "Лаура" обрушился на Луизиану штормом категории 4 из 5 в третий день работы республиканского съезда, убив шестерых и лишив электроэнергии сотни тысяч человек. Калифорния столкнулась с одними из самых крупных лесных пожаров в своей истории намного раньше, чем ожидалось. Кроме того, во время работы съезда стало известно, о том, что от COVID-19 умерли уже более 180 тысяч американцев, однако в своем выступлении Трамп практически не затронул эту ключевую для США проблему.

В пятницу Трамп в очередной раз проигнорировал призывы экспертов в области общественного здравоохранения, призвав вернуться к церковным службам и футбольным играм. Правительства большинства штатов и ученые считают, что оба этих групповых мероприятия подвержены высокому риску передачи коронавируса. В ответ Трамп заявил, что он намерен вернуть футбол болельщикам. "Я тот, кто хочет его вернуть. Большая десятка, вперед! Это молодые, сильные парни, которых вирус не затронет", - пафосно заключил американский президент, копируя поведение рядового фаната и добавил: "Вы должны проголосовать за меня, потому что у вас нет выбора, я бы сказал, верно? Правильно?"

Президент США, который критиковал Байдена за то, что тот проводит кампанию в основном из своего дома в Делавэре из-за пандемии, намерен в ближайшие месяцы много путешествовать по стране, чтобы повысить свой пошатнувшийся рейтинг.