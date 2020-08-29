Тренер Федора Емельяненко умер от осложнений, вызванных коронавирусом

В возрасте 55 лет скончался Владимир Воронов - тренер российского бойца ММА Федора Емельненко.

О смерти Воронова в субботу сообщил Федор Емельяненко. В сообщении в Instagram он выразил свои соболезнования родным и близким своего тренера.

"Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжелые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни", - написал он.

Позже источник ТАСС рассказал о причинах смерти известного тренера. По его словам, причиной ухода из жизни послужило осложнение, полученное в результате заболевания коронавирусом. У Воронова до этого были проблемы с сердцем.