Тропический шторм унес жизни 31 человека на Гаити

Число жертв тропического шторма "Лаура" в Республике Гаити возросло до 31. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления по вопросам безопасности карибской республики. Ранее портал HaitiLibre сообщал о 20 погибших.

Стихия разрушила свыше двух тысяч домов, затопленными оказались более шести тысяч жилых зданий. По данным спасательных служб, серьезно пострадали юго-восточные и западные районы республики, уточняет ТАСС.

Порывы ветра в пределах тропического шторма "Лаура" во время его прохождения над Гаити достигали 23 метров в секунду. Власти подсчитывают ущерб от стихии, идут восстановительные работы.