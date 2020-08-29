В Берлине разогнали противников мер по борьбе с коронавирусом

Полиция разогнала демонстрацию против мер по борьбе с коронавирусом, которая прошла в центре города. В мероприятии у Бранденбургских ворот, на улице Унтер-ден-Линден и Фридрихштрасе приняли участие около 18 тысяч человек. К шествию присоединились теоретики заговоров и радикалы, сообщает газета Die Welt.

"Все принятые меры не привели к соблюдению социальной дистанции и использованию защитных масок. Минимальные расстояния не соблюдались, несмотря на неоднократные просьбы. По этой причине нет другого выхода, кроме как распустить собрание", - говорится в заявлении полиции.

Ранее сенат Берлина запретил несколько крупных демонстраций против ограничений, связанных с коронавирусом, в ближайшие выходные. "Участники мероприятия могут нарушать предписания по защите от пандемии", - заявил сенатор по внутренним делам Андреас Гайзель. По его мнению, это не решение против свободы собраний, а решение с целью защиты от инфекции. Право на свободу собраний должно быть сопоставлено с правом на неприкосновенность жизни.

Однако административный суд Берлина отменил распоряжение. Инстанция пояснила, что манифестация может состояться при соблюдении установленных властями ограничительных мер.