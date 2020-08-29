В Германии объявили о повышении налогов для богатых

Кандидат в канцлеры, министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) объявил о повышении налогов для лиц с высокими доходами в 2021 году в случае победы социал-демократов на парламентских выборах. В Германии победившая партия формирует правительство.

"С учетом многих задач, которые сейчас ставит перед собой государство, должно быть ясно, что люди, зарабатывающие несколько сотен тысяч евро, смогут в будущем вносить более весомый вклад в финансирование общества", - заявил Шольц в интервью газете Rheinische Post.

По словам политика, страна нуждается в более ориентированной на результаты налоговой системе. "Прагматичная политика не означает, что сохранится щадящий режим для хорошо зарабатывающих людей, в то же время создаются дополнительные долги", - уверен Шольц. Деятель коалиционной СДПГ Олаф Шольц баллотируется на пост канцлера на следующих федеральных выборах. Партия уже некоторое время имеет низкие рейтинги, которые старается восстанавливать. По данным политического барометра телеканала ZDF, социал-демократы могут рассчитывать на поддержку 16 процентов избирателей. При этом 58 процентов опрошенных одобрили кандидатуру Шольца в качестве канцлера. Среди членов СДПГ личный рейтинг политика составляет 82 процента.