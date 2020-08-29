В Госдуме планируют ввести ответственность за незаконное оказание туруслуг

В осеннюю сессию в Госдуме планируется рассмотреть механизмы правового регулирования деятельности экскурсоводов и ответственности за незаконное оказание туристических услуг. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

"Планируем уделить внимание совершенствованию кадрового обеспечения развития туризма. В частности, нужно ввести механизм обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, а также установить административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг", - сказал депутат.

​В числе приоритетных направлений ​ деятельности комитета он также назвал разработку механизмов поддержки предпринимательской деятельности в сфере туризма и стимулирование спроса на туристские услуги. В частности, по мнению депутата, действующий механизм субсидирования авиаперелетов на федеральном уровне полностью себя оправдал и может быть расширен на региональном уровне.

Кроме того, по словам Пайкина, сейчас прорабатывается инициатива о создании единой карты наиболее привлекательных туристических маршрутов. Собственные программы по продвижению местных достопримечательностей стоит создать также в каждом регионе страны, считает ​ он.

​Полностью интервью председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".