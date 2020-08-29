В Италии сообщили о переходе Миранчука в "Аталанту"

Журналист Sky Sports Фабрицио Романо написал в Twitter, что сумма трансфера 24-летнего футболиста составит 14,5 миллиона евро. Руководство итальянского клуба планирует объявить о сделке сразу после оформления всех бумаг. По данным Романо, футболист подпишет с "Аталантой" контракт на три года с зарплатой 12 миллионов евро.
Алексей Миранчук пока еще восстанавливается после небольшой травмы, которую он получил в матче против "Спартака". В нынешнем сезоне на его счету два гола и одна голевая передача в трех матчах. За карьеру в "Локомотиве" с 2013 года Миранчук один раз становился чемпионом России, трижды побеждал в Кубке страны.
В после зрения "Аталанты" и ряда других итальянских клубов он попал благодаря двум голам в матчах группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса".
Atalanta have just signed Aleksej Miranchuk from Lokomotiv Moscow. The agreement has been reached for €14,5M as final fee. Paperworks time, done deal. 🤝🇷🇺 @SkySport @DiMarzio #LokomotivMoscow #Atalanta #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2020