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29.08.2020 05:58
Рубрика: В мире

В Калифорнии закрыли птицефабрику из-за вспышки COVID-19 у работников

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В штате Калифорния временно закрыли птицефабрику Foster Farms. Причина - массовая вспышка коронавируса среди персонала - заболели 350 сотрудников, еще восемь работников скончались от COVID-19. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения округа.

Фото: REUTERS
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"О заболеваемости на птицефабрике стало известно еще 29 июня. При этом руководство предприятия не выполнило в полной мере всех рекомендаций от специалистов здравоохранения", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Сообщается, что COVID-19 выявлен у 358 сотрудников птицефабрики. Но учитывая, что еще не весь персонал мог сдать тесты и сообщить о полученных результатах, то и число инфицированных может измениться. По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса в мире. Положительным тест оказался у 5 миллионов 913 тысяч 564 жителей страны.

В мире В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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