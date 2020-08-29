В Калифорнии закрыли птицефабрику из-за вспышки COVID-19 у работников

В штате Калифорния временно закрыли птицефабрику Foster Farms. Причина - массовая вспышка коронавируса среди персонала - заболели 350 сотрудников, еще восемь работников скончались от COVID-19. Информацию подтвердили в департаменте здравоохранения округа.

"О заболеваемости на птицефабрике стало известно еще 29 июня. При этом руководство предприятия не выполнило в полной мере всех рекомендаций от специалистов здравоохранения", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Сообщается, что COVID-19 выявлен у 358 сотрудников птицефабрики. Но учитывая, что еще не весь персонал мог сдать тесты и сообщить о полученных результатах, то и число инфицированных может измениться. По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать по числу заболевших новым типом коронавируса в мире. Положительным тест оказался у 5 миллионов 913 тысяч 564 жителей страны.