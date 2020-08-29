В Кеноше полиция сняла наручники с парализованного афроамериканца

С лежащего в больнице после огнестрельного ранения афроамериканца Джейкоба Блейка полиция решили снять наручники, в которых он до этого находился, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Kenosha News.

Напомним, что Блейк был в понедельник ранен полицейскими, прибывшими на вызов о драке. Сам афроамериканец и свидетели утверждают, что в драке он не участвовал, более того - пытался разнять поссорившихся женщин. Тем не менее, он получил удар электрошокером и несколько пуль в спину, из-за которых теперь парализован и вряд ли сможет в будущем ходить.

Как выяснилось, наручники на него были одеты вовсе не по этому случаю. Как уточнил адвокат Блейка, в отношении его подзащитного два месяца назад было возбуждено уголовное дело о домашнем насилии и именно в его рамках и были приняты ограничительные меры.

Но теперь, после внесения залога было принято решение снять наручники с парализованного. Информация об этом раскалила и без того непростую обстановку в городе. В последние дни там регулярно проходят стычки с полицией. Власти США направили в город подразделения нацгвардии.