Новости

Молодежь стала реже использовать точку в онлайн-сообщениях 01:57
Число жертв урагана "Лаура" в США возросло до 14 человек 01:37
В Кеноше полиция сняла наручники с парализованного афроамериканца 00:52
В Италии сообщили о переходе Миранчука в "Аталанту" 00:51
Два человека погибли при крушении военного вертолета в США 00:22
Венгрия закроет свои границы с 1 сентября 28.08.2020
В Вашингтоне прошел исторический марш афроамериканцев против насилия 28.08.2020
Профессора РАН обсудят ситуацию вокруг Курчатовского института 28.08.2020
Российские Су-27 перехватили самолеты НАТО над Черным и Балтийским морями 28.08.2020
МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США 28.08.2020
Лучшим в своей профессии стал веб-разработчик из Томска 28.08.2020
Арбитр Еськов провалил тест на полиграфе 28.08.2020
Истребитель Су-27 отогнал американский самолет-разведчик от границ России 28.08.2020
Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей 28.08.2020
В Архангельской области создадут новую систему обращения с коммунальными отходами 28.08.2020
Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов 28.08.2020
Разработан проект плана гармонизации законов стран ЕАЭС в нефтяной сфере 28.08.2020
Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 28.08.2020
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 28.08.2020
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 28.08.2020
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 28.08.2020
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 28.08.2020
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 28.08.2020
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 28.08.2020
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 28.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
29.08.2020 00:52
Рубрика: В мире

В Кеноше полиция сняла наручники с парализованного афроамериканца

С лежащего в больнице после огнестрельного ранения афроамериканца Джейкоба Блейка полиция решили снять наручники, в которых он до этого находился, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Kenosha News.

Фото: REUTERS
В Вашингтоне прошел исторический марш афроамериканцев против насилия

Напомним, что Блейк был в понедельник ранен полицейскими, прибывшими на вызов о драке. Сам афроамериканец и свидетели утверждают, что в драке он не участвовал, более того - пытался разнять поссорившихся женщин. Тем не менее, он получил удар электрошокером и несколько пуль в спину, из-за которых теперь парализован и вряд ли сможет в будущем ходить.

Как выяснилось, наручники на него были одеты вовсе не по этому случаю. Как уточнил адвокат Блейка, в отношении его подзащитного два месяца назад было возбуждено уголовное дело о домашнем насилии и именно в его рамках и были приняты ограничительные меры.

Но теперь, после внесения залога было принято решение снять наручники с парализованного. Информация об этом раскалила и без того непростую обстановку в городе. В последние дни там регулярно проходят стычки с полицией. Власти США направили в город подразделения нацгвардии.

В мире США

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах