В Латвии началось голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу

В Латвии в 7 утра по местному времени началось голосование не внеочередных выборах в Рижскую думу. Избирателей ждут на 156 участках, которые будут открыты до 22:00, сообщает ТАСС. Предварительные результаты будут известны в ночь на воскресенье. Окончательные итоги должны быть объявлены в течение семи дней, не позднее 5 сентября.

На выборах в Рижскую думу гражданам предстоит избрать 60 депутатов столичного самоуправления. На места в городском парламенте претендуют 707 кандидатов, объединенных в 15 списков. Чтобы пройти в думу, политической силе необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.

Досрочное голосование на внеочередных выборах в Рижскую думу прошло с 26 по 28 августа. За это время в предварительном голосовании приняли участие 19,22 процента избирателей. По данным Управления по делам гражданства и миграции, в списках избирателей - 422 681 человек, информирует интернет-издание delfi.lv.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности в связи с пандемией. С целью предотвращения распространения коронавируса Центризбирком призвал избирателей использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе на участок предлагается дезинфицировать руки, а для голосования использовать свои письменные принадлежности. При необходимости одноразовую маску и авторучку можно получить на избирательном участке.