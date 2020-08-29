В Лионе совершен крупнейший налет на инкассаторов

Грабители в Лионе на юго-востоке Франции похитили 9 миллионов евро в ходе вооруженного нападения на бронированный автомобиль службы безопасности компании, занимающегося перевозкой наличных средств.

Несколько вооруженных лиц атаковали броневик компании Loomis в пятницу, когда он выезжал из отделения Банка Франции в Лионе. Инкассаторскую машину, по "классическому сценарию" подобных налетов, заблокировали два фургона - один впереди и один сзади. Грабители угрожали убить водителя, который был вынужден открыть двери. Налетчики забрали деньги и скрылись на двух автомобилях, которые впоследствии были найдены сгоревшими. В результате нападения на бронированный автомобиль никто не пострадал.

"Это было дерзкое нападение прямо в центре города", - сказал AFP исполнительный директор Loomis Мишель Треш. По словам профсоюзного деятеля Loomis Кадера Бенгече, трое сотрудников - два мужчины и женщина - крайне шокированы случившимся, в понедельник они пойдут на прием к психологу. Как сообщили двое коллег пострадавших, у этих троих сотрудников службы безопасности неоднократно возникали проблемы с системой запирания бронированных автомобилей, и, возможно, налетчики знали об этом. В то время как код безопасности должен изменяться при каждом запуске двигателя, у подвергшегося нападению автомобиля был "постоянный код", который в итоге "сэкономил время грабителям", добавили коллеги, которые попросили не называть их имен. "Совершенно очевидно, что со стороны компании допущена ошибка", - сказал один из источников агентства, подчеркнув, что водитель атакованного автомобиля был бывшим инструктором по стрельбе, обученным "безопасному вождению".

Это крупнейшее ограбление наличных денег во Франции с тех пор, как в 2009 году Тони Мусулин похитил 11,6 миллиона евро, большая часть которых была впоследствии возвращена. Он работал водителем-инкассатором в этой компании. Во Франции на эту тему был снят фильм "11,6" с одним из самых популярных французских актеров Франсуа Клозе в главной роли. Муссулин, наполовину - серб, наполовину - хорват, отсидел в тюрьме четыре года. Его коллеги говорили, что он жаловался на охранную фирму и плохие условия труда.

Как отмечает Guardian, шведская компания на протяжении многих лет неоднократно подвергалась дерзким нападениям. В мае 2017 года из одного из автомобилей компании в Швейцарии было украдены наличные деньги, алмазы и золотые слитки на сумму 35 миллионов евро. Ранее в декабре 2016 года налетчики украли у той же компании в предместье Лиона 70 килограмм золотого песка на сумму 2,5 миллиона евро. В марте того же года печально известный французский грабитель, Редуан Фаид, был приговорен к 28 годам тюремного заключения за подрыв фургона компании в Кале в 2011 году, в результате чего погибли инкассаторы.

Однако, как отмечают эксперты, сейчас по сравнению с 2000-ми годами стало меньше физических нападений на инкассаторские машины, поскольку "намного легче проводить атаки в интернете с помощью хакеров, чем атаковать бронированный автомобиль".