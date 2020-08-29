В Минздраве предупредили о важности вакцинации от гриппа

В преддверии начала эпидемического сезона гриппа Минздрав России предупреждает о важности вакцинации - это поможет снизить риск заражения и тяжелого течения заболевания. Об этом сегодня сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"Подчеркиваем, что повышенному риску тяжелого течения заболевания гриппа подвержены лица старше 60 лет, люди с хроническими неинфекционными заболеваниями, беременные женщины, а также дети младшего возраста (от 0 до 6 лет). Указанные группы граждан в первую очередь должны вакцинироваться от гриппа", - уточнил Кузнецов.

Он также напомнил, что в календарь профилактических прививок входят студенты колледжей и вузов, призывники и некоторые категории работников социально-значимых сфер.

"Отметим, что в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 особенно важно своевременно вакцинировать всех граждан из групп риска, чтобы снизить бремя от распространения и тяжелого течения гриппа и наложения инфекций", - подчеркнул чиновник.