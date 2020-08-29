Выступление Queen 1985 года признали лучшим концертом в истории

Queen победили со значительным отрывом, собрав в два раза больше голосов, чем их ближайшие преследователи - Дэвид Боуи и Кайли Миноуг. Возможно, значительную роль в этом сыграл и успех фильма "Богемская рапсодия", завершавшийся кадрами сета группы (роли музыкантов в кино играли похожие на них актеры) на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Этот сет Queen на Уэмбли стал ярким, эмоциональным, сыгранными и спетым на одном дыхании. Хотя мог бы совсем не состояться: накануне в группе начались противоречия, Фредди Меркьюри узнал о своем страшном диагнозе, репетиции были приостановлены…
Но фронтмен убедил всех снова собраться вместе и дать "главный концерт в жизни". Он таким и получился. Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, I Want to Break Free, We Are the Champions - много замечательных песен они сыграли в этот вечер!
А сам солист часто выходил на авансцену жестикулировать и разговаривать со зрителями, лазил по лестницам, бегал между динамиками. И уж какое развернутое, импровизационное гитарное соло на девять минут выдал Брайан Мэй.
Да и сам Фредди Меркьюри однажды взял в руки гитару, чего почти никогда не делал на концертах - в треке Crazy Little Thing Called Love! А на рояле в это время наяривал приглашенный пианист.
Да, можно сказать, что нынешнее определение "лучших" не максимально объективно, поскольку в опросе участвовали только две тысячи человек, мнение которых узнали организаторы британского V Festival.
Но скорее всего, прочитав итоги этого хит-парада, и вы с ним согласитесь.
И, возможно, так приятно будет снова увидеть то шоу победителей - группы Queen на Уэмбли!
Топ-10 самых запоминающихся концертов в истории музыки
(в скобках - процент набранных голосов)
1. Queen, Live Aid. 1985 (27%)
2. David Bowie, Glastonbury, 2000 (13%)
3. Kylie, Glastonbury, 2019 (13%)
4. U2, Live Aid, 1985 (12 %)
5. Adele, Glastonbury, 2016 (11%)
6. Jimi Hendrix, Monterey Pop Festival, 1967 (10%)
7. The Who, Woodstock 1969 (10%)
8. Bob Marley, Smile Jamaica, 1976 (10%)
9. Eminem and Rihanna, V Festival, 2011 (10%)
10. The Rolling Stones, Glastonbury, 2013 (10%)