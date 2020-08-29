За сутки в России подтвержден 4941 случай COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтвержден 4941 случай COVID-19 - 4941 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 677
- Санкт-Петербург 189
- Московская область 163
- Нижегородская область 145
- Ростовская область 127
- Ставропольский край 124
- Свердловская область 116
- Красноярский край 110
- Архангельская область 100
- Воронежская область 98
- Волгоградская область 98
- Саратовская область 96
- Кемеровская область 93
- Краснодарский край 90
- Ульяновская область 85
- Оренбургская область 84
- Республика Крым 84
- Приморский край 78
- Иркутская область 77
- Самарская область 75
- Республика Калмыкия 73
- Республика Дагестан 70
- Челябинская область 70
- Алтайский край 68
- Мурманская область 65
- Кировская область 65
- Пензенская область 65
- Ханты-Мансийский АО 64
- Хабаровский край 62
- Пермский край 56
- Сахалинская область 54
- Новосибирская область 51
- Тюменская область 50
- Республика Бурятия 49
- Орловская область 47
- Ямало-Ненецкий АО 46
- Карачаево-Черкесская Республика 45
- Омская область 43
- Томская область 42
- Республика Саха (Якутия) 42
- Белгородская область 40
- Костромская область 38
- Астраханская область 37
- Ивановская область 36
- Брянская область 34
- Республика Карелия 34
- Ярославская область 33
- Республика Башкортостан 33
- Вологодская область 32
- Республика Ингушетия 32
- Республика Мордовия 32
- Курская область 31
- Ленинградская область 31
- Удмуртская Республика 31
- Чувашская Республика 31
- Калужская область 29
- Тульская область 29
- Республика Татарстан 29
- Владимирская область 27
- Рязанская область 27
- Амурская область 27
- Магаданская область 26
- Тверская область 24
- Республика Коми 24
- Калининградская область 24
- Псковская область 24
- Кабардино-Балкарская Республика 24
- Забайкальский край 24
- Тамбовская область 23
- Республика Тыва 23
- Новгородская область 22
- Республика Алтай 22
- Липецкая область 21
- Республика Северная Осетия 20
- Курганская область 20
- Смоленская область 19
- Республика Адыгея 19
- Республика Хакасия 17
- Республика Марий Эл 16
- г. Севастополь 14
- Камчатский край 12
- Еврейская АО 6
- Чеченская Республика 5
- Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев:
- Белгородская область 2
- Владимирская область 1
- Воронежская область 2
- Ивановская область 1
- Московская область 4
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 1
- Москва 12
- Республика Коми 1
- Архангельская область 2
- Вологодская область 1
- Мурманская область 1
- Новгородская область 4
- Санкт-Петербург 15
- Республика Калмыкия 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 3
- Ростовская область 6
- Республика Дагестан 1
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 1
- Пермский край 2
- Нижегородская область 5
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Ульяновская область 2
- Свердловская область 7
- Ханты-Мансийский АО 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 6
- Кемеровская область 3
- Новосибирская область 2
- Омская область 5
- Томская область 1
- Приморский край 2
За весь период по России умерло 17 025 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек:
- Белгородская область 78
- Брянская область 19
- Владимирская область 18
- Воронежская область 133
- Ивановская область 45
- Калужская область 27
- Костромская область 45
- Курская область 34
- Липецкая область 15
- Московская область 148
- Орловская область 69
- Рязанская область 32
- Смоленская область 24
- Тамбовская область 20
- Тверская область 20
- Тульская область 44
- Ярославская область 64
- Москва 1393
- Республика Карелия 14
- Республика Коми 75
- Архангельская область 49
- Вологодская область 40
- Калининградская область 2
- Ленинградская область 29
- Мурманская область 107
- Новгородская область 44
- Псковская область 33
- Санкт-Петербург 95
- Республика Адыгея 24
- Республика Калмыкия 37
- Республика Крым 41
- Краснодарский край 74
- Астраханская область 170
- Волгоградская область 129
- Ростовская область 115
- Севастополь 9
- Республика Дагестан 44
- Республика Ингушетия 19
- Кабардино-Балкарская Республика 17
- Карачаево-Черкесская Республика 23
- Республика Северная Осетия - Алания 19
- Чеченская Республика 10
- Ставропольский край 113
- Республика Башкортостан 22
- Республика Марий Эл 48
- Республика Мордовия 21
- Республика Татарстан 39
- Удмуртская Республика 24
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 44
- Кировская область 1
- Нижегородская область 121
- Оренбургская область 168
- Пензенская область 45
- Самарская область 62
- Саратовская область 76
- Ульяновская область 365
- Курганская область 25
- Свердловская область 55
- Тюменская область 28
- Ханты-Мансийский АО 106
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Челябинская область 88
- Республика Алтай 16
- Республика Тыва 28
- Республика Хакасия 16
- Алтайский край 85
- Красноярский край 76
- Иркутская область 121
- Кемеровская область 38
- Новосибирская область 43
- Омская область 82
- Томская область 63
- Республика Бурятия 30
- Республика Саха (Якутия) 31
- Забайкальский край 29
- Камчатский край 6
- Приморский край 121
- Амурская область 14
- Магаданская область 22
- Хабаровский край 72
- Сахалинская область 62
- Чукотский автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлению по России - 804 383.