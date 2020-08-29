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29.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 4941 случай COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтвержден 4941 случай COVID-19 - 4941 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 677
  2. Санкт-Петербург 189
  3. Московская область 163
  4. Нижегородская область 145
  5. Ростовская область 127
  6. Ставропольский край 124
  7.  Свердловская область 116
  8. Красноярский край 110
  9. Архангельская область 100
  10.  Воронежская область 98
  11. Волгоградская область 98
  12. Саратовская область 96
  13. Кемеровская область 93
  14. Краснодарский край 90
  15. Ульяновская область 85
  16.  Оренбургская область 84
  17.  Республика Крым 84
  18. Приморский край 78
  19.  Иркутская область 77
  20. Самарская область 75
  21. Республика Калмыкия 73
  22.  Республика Дагестан 70
  23.  Челябинская область 70
  24. Алтайский край 68
  25.  Мурманская область 65
  26.  Кировская область 65
  27. Пензенская область 65
  28. Ханты-Мансийский АО 64
  29. Хабаровский край 62
  30.  Пермский край 56
  31.  Сахалинская область 54
  32.  Новосибирская область 51
  33. Тюменская область 50
  34. Республика Бурятия 49
  35. Орловская область 47
  36. Ямало-Ненецкий АО 46
  37. Карачаево-Черкесская Республика 45
  38. Омская область 43
  39. Томская область 42
  40.  Республика Саха (Якутия) 42
  41. Белгородская область 40
  42. Костромская область 38
  43. Астраханская область 37
  44. Ивановская область 36
  45. Брянская область 34
  46. Республика Карелия 34
  47. Ярославская область 33
  48. Республика Башкортостан 33
  49. Вологодская область 32
  50.  Республика Ингушетия 32
  51.  Республика Мордовия 32
  52.  Курская область 31
  53. Ленинградская область 31
  54. Удмуртская Республика 31
  55. Чувашская Республика 31
  56. Калужская область 29
  57.  Тульская область 29
  58. Республика Татарстан 29
  59.  Владимирская область 27
  60.  Рязанская область 27
  61.  Амурская область 27
  62.  Магаданская область 26
  63. Тверская область 24
  64.  Республика Коми 24
  65. Калининградская область 24
  66.  Псковская область 24
  67.  Кабардино-Балкарская Республика 24
  68.  Забайкальский край 24
  69.  Тамбовская область 23
  70. Республика Тыва 23
  71.  Новгородская область 22
  72.  Республика Алтай 22
  73.  Липецкая область 21
  74. Республика Северная Осетия 20
  75.  Курганская область 20
  76.  Смоленская область 19
  77.  Республика Адыгея 19
  78. Республика Хакасия 17
  79.  Республика Марий Эл 16
  80.  г. Севастополь 14
  81.  Камчатский край 12
  82. Еврейская АО 6
  83.  Чеченская Республика 5
  84. Ненецкий автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. 1. Чукотский автономный округ 0%
  2. 2. Московская область, Чеченская Республика 0,2%
  3. 3. Москва, Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев:
  1. Белгородская область 2
  2. Владимирская область 1
  3. Воронежская область 2
  4. Ивановская область 1
  5. Московская область 4
  6. Орловская область 1
  7. Рязанская область 1
  8. Тверская область 2
  9. Тульская область 1
  10. Москва 12
  11. Республика Коми 1
  12. Архангельская область 2
  13. Вологодская область 1
  14. Мурманская область 1
  15. Новгородская область 4
  16. Санкт-Петербург 15
  17. Республика Калмыкия 1
  18. Краснодарский край 2
  19. Астраханская область 2
  20. Волгоградская область 3
  21. Ростовская область 6
  22. Республика Дагестан 1
  23. Ставропольский край 3
  24. Республика Башкортостан 1
  25. Республика Татарстан 1
  26. Пермский край 2
  27. Нижегородская область 5
  28. Оренбургская область 1
  29. Пензенская область 1
  30. Ульяновская область 2
  31. Свердловская область 7
  32. Ханты-Мансийский АО 1
  33. Алтайский край 2
  34. Красноярский край 6
  35. Кемеровская область 3
  36. Новосибирская область 2
  37. Омская область 5
  38. Томская область 1
  39. Приморский край 2

За весь период по России умерло 17 025 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек:
  1. Белгородская область 78
  2. Брянская область 19
  3. Владимирская область 18
  4. Воронежская область 133
  5. Ивановская область 45
  6. Калужская область 27
  7. Костромская область 45
  8. Курская область 34
  9. Липецкая область 15
  10. Московская область 148
  11. Орловская область 69
  12. Рязанская область 32
  13. Смоленская область 24
  14. Тамбовская область 20
  15. Тверская область 20
  16. Тульская область 44
  17. Ярославская область 64
  18. Москва 1393
  19. Республика Карелия 14
  20. Республика Коми 75
  21. Архангельская область 49
  22. Вологодская область 40
  23. Калининградская область 2
  24. Ленинградская область 29
  25. Мурманская область 107
  26. Новгородская область 44
  27. Псковская область 33
  28. Санкт-Петербург 95
  29. Республика Адыгея 24
  30. Республика Калмыкия 37
  31. Республика Крым 41
  32. Краснодарский край 74
  33. Астраханская область 170
  34. Волгоградская область 129
  35. Ростовская область 115
  36. Севастополь 9
  37. Республика Дагестан 44
  38. Республика Ингушетия 19
  39. Кабардино-Балкарская Республика 17
  40. Карачаево-Черкесская Республика 23
  41. Республика Северная Осетия - Алания 19
  42. Чеченская Республика 10
  43. Ставропольский край 113
  44. Республика Башкортостан 22
  45. Республика Марий Эл 48
  46. Республика Мордовия 21
  47. Республика Татарстан 39
  48. Удмуртская Республика 24
  49. Республика Чувашия 27
  50. Пермский край 44
  51. Кировская область 1
  52. Нижегородская область 121
  53. Оренбургская область 168
  54. Пензенская область 45
  55. Самарская область 62
  56. Саратовская область 76
  57. Ульяновская область 365
  58. Курганская область 25
  59. Свердловская область 55
  60. Тюменская область 28
  61. Ханты-Мансийский АО 106
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  63. Челябинская область 88
  64. Республика Алтай 16
  65. Республика Тыва 28
  66. Республика Хакасия 16
  67. Алтайский край 85
  68. Красноярский край 76
  69. Иркутская область 121
  70. Кемеровская область 38
  71. Новосибирская область 43
  72. Омская область 82
  73. Томская область 63
  74. Республика Бурятия 30
  75. Республика Саха (Якутия) 31
  76. Забайкальский край 29
  77. Камчатский край 6
  78. Приморский край 121
  79. Амурская область 14
  80. Магаданская область 22
  81. Хабаровский край 72
  82. Сахалинская область 62
  83. Чукотский автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлению по России - 804 383.

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