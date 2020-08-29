За сутки в России подтвержден 4941 случай COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтвержден 4941 случай COVID-19 - 4941 в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: Москва 677 Санкт-Петербург 189 Московская область 163 Нижегородская область 145 Ростовская область 127 Ставропольский край 124 Свердловская область 116 Красноярский край 110 Архангельская область 100 Воронежская область 98 Волгоградская область 98 Саратовская область 96 Кемеровская область 93 Краснодарский край 90 Ульяновская область 85 Оренбургская область 84 Республика Крым 84 Приморский край 78 Иркутская область 77 Самарская область 75 Республика Калмыкия 73 Республика Дагестан 70 Челябинская область 70 Алтайский край 68 Мурманская область 65 Кировская область 65 Пензенская область 65 Ханты-Мансийский АО 64 Хабаровский край 62 Пермский край 56 Сахалинская область 54 Новосибирская область 51 Тюменская область 50 Республика Бурятия 49 Орловская область 47 Ямало-Ненецкий АО 46 Карачаево-Черкесская Республика 45 Омская область 43 Томская область 42 Республика Саха (Якутия) 42 Белгородская область 40 Костромская область 38 Астраханская область 37 Ивановская область 36 Брянская область 34 Республика Карелия 34 Ярославская область 33 Республика Башкортостан 33 Вологодская область 32 Республика Ингушетия 32 Республика Мордовия 32 Курская область 31 Ленинградская область 31 Удмуртская Республика 31 Чувашская Республика 31 Калужская область 29 Тульская область 29 Республика Татарстан 29 Владимирская область 27 Рязанская область 27 Амурская область 27 Магаданская область 26 Тверская область 24 Республика Коми 24 Калининградская область 24 Псковская область 24 Кабардино-Балкарская Республика 24 Забайкальский край 24 Тамбовская область 23 Республика Тыва 23 Новгородская область 22 Республика Алтай 22 Липецкая область 21 Республика Северная Осетия 20 Курганская область 20 Смоленская область 19 Республика Адыгея 19 Республика Хакасия 17 Республика Марий Эл 16 г. Севастополь 14 Камчатский край 12 Еврейская АО 6 Чеченская Республика 5 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 985346 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0% 2. Московская область, Чеченская Республика 0,2% 3. Москва, Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тамбовская область, Смоленская область, Тульская область 0,3% За последние сутки подтверждено 111 летальных случаев: Белгородская область 2 Владимирская область 1 Воронежская область 2 Ивановская область 1 Московская область 4 Орловская область 1 Рязанская область 1 Тверская область 2 Тульская область 1 Москва 12 Республика Коми 1 Архангельская область 2 Вологодская область 1 Мурманская область 1 Новгородская область 4 Санкт-Петербург 15 Республика Калмыкия 1 Краснодарский край 2 Астраханская область 2 Волгоградская область 3 Ростовская область 6 Республика Дагестан 1 Ставропольский край 3 Республика Башкортостан 1 Республика Татарстан 1 Пермский край 2 Нижегородская область 5 Оренбургская область 1 Пензенская область 1 Ульяновская область 2 Свердловская область 7 Ханты-Мансийский АО 1 Алтайский край 2 Красноярский край 6 Кемеровская область 3 Новосибирская область 2 Омская область 5 Томская область 1 Приморский край 2 За весь период по России умерло 17 025 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5 917 человек: Белгородская область 78 Брянская область 19 Владимирская область 18 Воронежская область 133 Ивановская область 45 Калужская область 27 Костромская область 45 Курская область 34 Липецкая область 15 Московская область 148 Орловская область 69 Рязанская область 32 Смоленская область 24 Тамбовская область 20 Тверская область 20 Тульская область 44 Ярославская область 64 Москва 1393 Республика Карелия 14 Республика Коми 75 Архангельская область 49 Вологодская область 40 Калининградская область 2 Ленинградская область 29 Мурманская область 107 Новгородская область 44 Псковская область 33 Санкт-Петербург 95 Республика Адыгея 24 Республика Калмыкия 37 Республика Крым 41 Краснодарский край 74 Астраханская область 170 Волгоградская область 129 Ростовская область 115 Севастополь 9 Республика Дагестан 44 Республика Ингушетия 19 Кабардино-Балкарская Республика 17 Карачаево-Черкесская Республика 23 Республика Северная Осетия - Алания 19 Чеченская Республика 10 Ставропольский край 113 Республика Башкортостан 22 Республика Марий Эл 48 Республика Мордовия 21 Республика Татарстан 39 Удмуртская Республика 24 Республика Чувашия 27 Пермский край 44 Кировская область 1 Нижегородская область 121 Оренбургская область 168 Пензенская область 45 Самарская область 62 Саратовская область 76 Ульяновская область 365 Курганская область 25 Свердловская область 55 Тюменская область 28 Ханты-Мансийский АО 106 Ямало-Ненецкий автономный округ 35 Челябинская область 88 Республика Алтай 16 Республика Тыва 28 Республика Хакасия 16 Алтайский край 85 Красноярский край 76 Иркутская область 121 Кемеровская область 38 Новосибирская область 43 Омская область 82 Томская область 63 Республика Бурятия 30 Республика Саха (Якутия) 31 Забайкальский край 29 Камчатский край 6 Приморский край 121 Амурская область 14 Магаданская область 22 Хабаровский край 72 Сахалинская область 62 Чукотский автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлению по России - 804 383.