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30.08.2020 22:25
Рубрика: Общество

Sorry, мадам Монтессори!

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
31 августа исполняется 150 лет со дня рождения великого педагога Марии Монтессори. И слова: "Sorry, мадам Монтессори. Простите нас!" - это, действительно, то восклицание, которое хочется ей послать.

Монтессори родилась в 1870 году. В Россию ее педагогика пришла лишь в 1992 году. Представляете? Практически век мы не знали о ее педагогических открытиях и о ней самой.

Что ждет родителей, детей, педагогов в новом учебном году

Отчего такая нелюбовь советской власти, ведь, казалось бы, Монтессори по всем канонам подходила к тому типу иностранца, который в СССР всячески приветствовался? Она родилась в семье обычного итальянского небогатого чиновника, была первой женщиной, которую приняли в медицинскую школу одного из итальянских университетов. Это педагог с медицинским образованием, поэтому неслучайно, что сначала она работала с больными детьми, теми, кто считался умственно отсталыми. Работала так, что те, кого считали больными в умственном отношении, на олимпиадах побеждали тех, кого считали талантливыми. И, что уж совсем, казалось бы, приятно для СССР: она работала с детьми из бедных семей.

И - сто лет забвения. Отчего? Постепенно мы начинаем забывать, что у советского человека не было никакого идеологического выбора: в семь лет (!!!) ребенку надевали звездочку с портретом вождя мирового пролетариата - октябренок, потом - пионер, потом - комсомолец. Практически никому в голову не приходило, что ребенок может, скажем, не хотеть вступать в пионеры. Вообще со свободой выбора в СССР были большие проблемы.

Монтессори же считала, что задача педагога не в том, чтобы диктовать ребенку свою волю, но в том, чтобы внимательно прислушаться к нему, понять маленького человека и помочь ему раскрыть его собственную сущность, дарованную Богом. "Ребенок может раскрыться нам только сам, - замечала Монтессори. - Свободно претворяя свой естественный план построения". Совсем не советский, не идеологический подход.

Ребенок - это не пустой сосуд, а прекрасный цветок, которому надо помочь распуститься

Вы можете себе представить, что какой-нибудь великий химик, физик, математик, да даже психолог совершает крупное открытие, а другие химики, физики, математики и даже психологи не просто его не используют, а практически о нем не знают? Невозможное дело! Нонсенс! Между тем, в педагогике - которую мы по инерции считаем наукой - это норма.

Монтессори, по сути, продолжила и развила "метод природосоответствия" великого швейцарского педагога Иоганна Генриха Песталоцци, который тоже призывал идти к ребенку не с собственными представлениями о том, каким он должен быть, но развивать в нем то, что в нем уже заложено.

Сегодня есть центр Монтессори, есть педагоги, которые стараются работать по ее методу. Можно, в принципе, написать огромную статью о том, как внедрять ее педагогические открытия более активно, что для этого необходимо сделать и т. д. и т.п. Но я - о другом. Я - о привычном, о чем говорю всегда, о чем пишу книги: о родителях.

Как собрать ребенка в школу

Для меня главное открытие этой удивительной женщины состоит в том, что к ребенку надо относиться как к личности с самого начала его жизни. Монтессори ведь начинала, как педагог, который работает с малышами.

Она считала: "Для успешной воспитательной работы нужно сначала в окружении ребенка создать условия, благоприятные для прорастания скрытых в нем здоровых духовных качеств". Прочитайте ее книги - они, слава Богу, изданы, и вы поймете, что это за условия. Но поразителен, согласитесь, сам подход. Человек рождается с некими здоровыми духовными качествами. Не родители приносят ему представления о прекрасном в мире - эти качества уже существуют в нем! Задача их раскрыть, вот ведь какая история!

"Итак, - утверждала Монтессори, - в свете новых открытий мы знаем, что у новорожденного уже с рождения есть настоящая духовная жизнь".

Относительно недавно ученые провели такой опыт. Они показали полугодовалым младенцам короткий мультик, в котором сказочное существо катило в гору камень, а существо-плохиш мешало ему это делать, а существо-добряк - помогало. А потом протянули детям игрушки плохиша и добряка - и все потянулись за добряком! Откуда эти младенцы знают, что помогать хорошо, а мешать плохо? Значит, в них это заложено.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Мы - родители - в большинстве своем высокомерны. Нам всерьез представляется, что мы все хорошо понимаем в этом мире, и должны этому пониманию обучить детей. То, что мы, все понимающие, построили не весьма гармоничный мир - почему-то в виду не имеется.

Великие педагоги прошлого: Песталоцци, Монтессори, вслед за ними Януш Корчак советовали нам: не наполняйте детей собственными истинами, а прислушайтесь к тому, что уже заложено в них, и постарайтесь это развить. Метафорически говоря: ребенок - это не пустой сосуд, который надо наполнить тем, что нам, взрослым, представляется важным, а прекрасный цветок, которому надо помочь распуститься. Но мы, взрослые, в самом слове "распуститься" читаем совсем иной смысл. Мы по-прежнему боимся, что он вырастет избалованным и не страшимся того, что он вырастет недолюбленным.

Откуда младенцы знают, что помогать - хорошо, а мешать - плохо?

"Ребенок интересен нам в первую очередь не как физическое, а как психологическое существо, способное дать начало совершенствованию человека".

Внимательно вчитайтесь в эти удивительные слова Марии Монтессори. Если не относиться к детям пренебрежительно, они могут помочь взрослым остаться людьми в самых нервных, нечеловеческих ситуациях. В этом - великое послание Монтессори, которое мы, родители, не должны забывать.

Общество Образование Общество Семья и дети Колонка Андрея Максимова

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