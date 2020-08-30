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30.08.2020 22:52
Рубрика: В мире

Активисты в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады

Текст: Максим Макарычев

Активисты движения против расового насилия в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады сэру Джону Макдональду, который является объектом национального значения. Они обвязали скульптуру веревкой красного цвета и сбросили большой памятник политику с массивного пьедестала. На видео запечатлен момент, когда голова статуи отлетела и отскочила на тротуар поблизости.

Фото: AP
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Утром в центре Монреаля проходила демонстрация с призывом прекратить финансирование полиции, во время которой среди ее участников неизвестные стали распространять листовку. Из ее текста следовало, что Джон Макдональд, который был премьер-министром Канады в течение 19 лет между 1860 и 1890 годами, являлся ни кем иным как "сторонником белого превосходства, который организовал геноцид коренных народов с созданием жестокой системы школ-интернатов". Именно после этой провокационной агитки толпа обвязала памятник толстой веревкой, заботливо принесенной кем-то из протестующих, и сбросила его с пьедестала. По некоторым данным, исторический памятник не подлежит восстановлению в прежнем виде. Ранее активисты вывесили транспаранты у памятника во время акций протеста против расизма. В них говорилось о том, что мэру города Валери Планте было подано прошение о снятии статуи, но из-за ее "бездействия" группа активистов решила "взять дело в свои руки".

Глава правительства Квебека осудил этот поступок как "неприемлемый". "Мы должны бороться с расизмом, но уничтожение частей нашей истории - не выход из положения. Вандализму нет места в нашей демократии, и статуя должна быть восстановлена", - сказал Франсуа Лего. По данным канадской телекомпании CBC, арестов произведено не было, и полиция никоим образом не вмешивалась в происходящее на глазах у многих монреальцев и гостей города.

Макдональд известен своей грамотной политикой государственного строительства, за что удостоился звания сэра от британской королевы, но он также создал систему школ-интернатов. Власти Канады в 19-м веке приняли решение об отправке из резерваций не менее 150 тысяч детей коренных народов и отправляли их в финансируемые государством школы-интернаты. Многие дети в них подверглись жестокому обращению, некоторые из них умерли, им было запрещено говорить на своем родном языке или практиковать свою культуру. В правительственном отчете от 2015 года эта практика была названа "культурным геноцидом". Макдональда обвинили в том, что он способствовал унижению многих коренных жителей, а его правительство вынудило некоторые общины аборигенов покинуть свои традиционные территории, отказывая им в еде до тех пор, пока они этого не сделают, сообщает ВВС.

Фото: Екатерина Забродина
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В последние месяцы были снесены памятники историческим личностям по всему миру. В США были убраны статуи Христофора Колумба, а также лидеров Конфедерации, а в Британии - памятники знаменитым политикам-работорговцам. Кроме того, в Лондоне был осквернен памятник бывшему британскому премьеру Уинстону Черчиллю, которого обвинили в поддержке колониализма. Бельгийские протестующие испортили статуи короля Леопольда II из-за того, что он способствовал появлению колонии на территории нынешней Демократической Республики Конго.

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