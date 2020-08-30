Алексей Миранчук объявил об уходе из "Локомотива"

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук попрощался с болельщиками "Локомотива" после матча шестого тура Премьер-лиги против "Зенита" (0:0).

По окончании встречи Миранчук вышел на поле и выступил с речью. В ней он поблагодарил фанатов и отметил, что "настало время пойти за мечтой". Уже в ближайшее время россиянин присоединится к "Аталанте".

"Не думал, что так волнительно будет все это говорить. Но знал, что хочу всех вас поблагодарить. Настал этот момент. Вместе с вами я стал профессиональным футболистом, мужчиной, выиграл все, что только возможно. Вы всегда были рядом - и в сложные, и в счастливые моменты. Я принимаю новый вызов и знаю, что вы всегда будете меня поддерживать. Я не прощаюсь, мы еще увидимся! Вперед, "Локо"! - сказал Миранчук.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" заплатит "Локомотиву" за Алексея 14,5 миллионов евро. Контракт футболиста с итальянским клубом будет рассчитан на пять лет.