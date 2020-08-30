Алена Швец спела на фестивале Mint Music Home Live

То, что они делают, уже назвали "музыкой новой искренности". Определение точное: кто-то из новичков спешит попасть на телевидение или подстраивается под вкусы продюсеров, а другие - просто сочиняют песни, идущие от души или внутренней неуспокоенности, поют в небольших клубах и постепенно собирают все большую верную аудиторию.

У "новых искренних" уже есть свой фестиваль "Боль". И этот, новый - Mint Music Home Live - завершившийся в эти выходные в московском Главclub Green Concert, вмещающем три тысячи зрителей. Схожая история была у Гречки: стремительный путь вчерашней школьницы из Кингисеппа Ленинградской области с драматичными песнями-историями, наперченых самоиронией, вызовом, одиночеством, а порой и черным юмором - от безвестности до программы "Вечерний Ургант" и сцены "Наше 2.0." на фестивале "Нашествие"-2018. Причем нас, ушедших по неосвещенному полю от сетов звезд на главной сцене, оказалось там немало - четыре-пять тысяч человек. Гречка спела и "Мама прости", и "Люби меня, люби", но запомнилась еще и тем, как вела концерт: за кулисами разыгрывался чужой барабанщик, она долго терпела, но потом извинилась и помчалась за сцену. Больше мы его не слышали. А пару песен спустя на сцену поднялся парень-фанат, по очереди расцеловал саму певицу-гитаристку, ее басиста и ударника. И также быстро спрыгнул обратно. Только тут Гречка и растерялась. Развела руками, улыбнулась: "Ну что же, и так бывает". Тоже, по сути, "новая искренность"...

А то, что освежающий и драйвовый Mint Music Home Live состоялся именно в Главклубе - не случайно. Его шеф Игорь Тонких, в 90-е сделавший самой знаменитой рок-сценой страны ДК имени Горбунова, пару лет назад затеял в соцсетях дискуссию о только что появившихся Гречке и Монеточке. Обозреватеь "РГ" тоже участвовал и не со всем был согласен. Но аргументы Тонких был крепки, прочны и толсты, как корабельный канат. Смысл их был таков: "Если появляются столь разные новые артисты, которые вызывают так много споров и неравнодушия, то значит - наша музыка развивается"...

И вот очередные открытия "музыки новой искренности". На фестивале Mint Music Home Live-2020 им стала 19-летняя Алена Швец. Ее уже звали с концертом на "Авторадио", приглашали на open air "Летчик фест", "Дикую мяту", а на этой неделе ждут на Stereoleto в Питере. У Алены высокий, почти нежный голос, порой взрывные и экстравагантные интонации. Она- новый кумир подростков и поколения 20-летних. А ее строчки точны и дерзки, как и ритмы наотмашь. Среди хитов есть самоироничная мантра "Неудачница" (с рефреном: не расстравайся, детка/ непричем твоя семья/ виновата только я, я, я - неудачница"), трагический рок "Мальчики не плачут" с припевом: "Ты бей и издевайся, ведь мальчики не плачут", и спетая почти ласково жесткая баллада "Самый быстрый способ" со строчками "То, что ты лечил, то ты сам и разодрал" или "Я тебя защитил от людей, в которых зло.../ я тебя никому в этом мире не отдам/ одним вечером ведь я тебя обижу сам...".

Но на фестивале звучали и песни с только что вышедшего альбома "Королева отстоя", уже третьего в короткой биографии Алены Швец. Пусть не останавливается.