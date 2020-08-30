Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября

К Земле приближается астероид 2011 ES4. Первого сентября он достигнет максимальной точки сближения с нашей планетой - расстояние будет в три раза меньше, чем до Луны.

Примерные размеры астероида - от 22 до 49 метров, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные НАСА. По информации космического агентства, на минимальное расстояние к Земле (около 120 тысяч километров) астероид подойдет в 19.12 мск. Он летит со скоростью 8,16 километра в секунду.

Астероид 2011 ES4 был открыт в марте 2011 года. Он относится к группе "Аполлонов" - астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Данный астероид не является потенциально опасным.