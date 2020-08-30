"Барселона" согласна продать Месси в "Манчестер Сити"

Руководство "Барселоны" решило продать Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

Как сообщает Mirror, каталонский клуб уступит права на аргентинца за 280 млн евро. Ещё один вариант - "Сити" отдаст за Месси несколько игроков и доплатит чуть более 130 млн евро.

По данным испанских СМИ, в Барселону прибыл наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, в планах у которого переговоры с Месси. Аргентинец готов сменить Ла Лигу на АПЛ, однако основная проблема в компенсации.

Ранее боссы каталонцев заявили, что продадут своего лидера за 700 млн евро, тогда как сам футболист хотел бы уйти свободным агентом несмотря на то, что его контракт действует ещё год.