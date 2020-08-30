1 сентября дети и подростки пойдут в школы. Кто-то впервые, а кто-то в десятый класс. Вот о десятом классе и пойдет речь.

Стон стоит в Сети: "Уберите, уберите "Войну и мир" из обязательной программы по литературе!

Подозреваю, что инициаторами этих "протестов" являются не только мамы учеников, но и многие учителя литературы, которые устали от "насильственного" преподавания четырехтомного романа, который, будем честны, 90% российских школьников, конечно, не прочитают, ограничившись его кратким изложением в интернете.

Напомню, что вопрос об исключении "Войны и мира" из школьной программы в 2016 году подняла крупнейший и авторитетнейший педагог Людмила Вербицкая. И тогда этот вопрос бурно обсуждался в обществе, но, как говорится, "воз и ныне там" - "Война и мир" как входил, так и входит в обязательную школьную программу для 10-го класса. Вот что-то мешает ответственным за это людям и минпросвещения сделать эту "резекцию".

На днях я делал онлайн-конференцию для учителей литературы, и один вопрос, который мне задавали, касался именно "Войны и мира". Может… стоит исключить? Может… не стоит мучить подростков на лето обязательным прочтением такого сложного романа?

Среди гимназистов и учеников реальных училищ на втором месте после "Что делать?" была "Война и мир"

Итак, проблема есть. Давайте в ней разберемся.

Вот я читаю в Сети мнение "просто филолога": "Этот вопрос волнует не только старшеклассников, но и преподавателей литературы. И неспроста. Только представьте чувства подростков, которые еще приходят в себя после сдачи ОГЭ, мечтают о летнем отдыхе. И тут - бац! В списке литературы на лето видят "Войну и мир". Сколько из них смогут осилить шедевр Л.Н. Толстого? Лишь небольшой процент. Остальные будут выкручиваться: смотреть фильм, читать краткое содержание или просто забьют. А потом будет выкручиваться учитель литературы, думая, как провести урок по произведению, которое прочитали 2-3 ученика в классе. И превратится урок, скорее всего, в театр одного актера".

Проблема? Да! Я прекрасно понимаю, что 90% школьников не будут читать "Войну и мир", а прочитают краткое изложение содержания в интернете. Понимаю, что учителю будет трудно с ними разговаривать об этом романе. Но. А учителю математики легко объяснять подросткам, что такое математические формулы? А учителю химии просто растолковывать, в чем смысл и значение таблицы Менделеева? Но мы же не исключаем математику и химию из школьной программы. А кому это пригодится в реальной жизни? 2-3 ученикам. У остальных просто это будет в голове: есть высшая математика, есть таблица Менделеева… В мире есть нечто, что нельзя "использовать" каждый день, но о чем хотя бы необходимо знать.

Еще один "мощный" аргумент противников "Войны и мира" такой. Толстой, дескать, писал это не для детей и подростков, а для взрослых людей. Это неправда. Толстой писал этот роман для всех. Историк литературы Алексей Вдовин приводит факт: среди самых популярных произведений русской литературы в XIX веке среди гимназистов и учеников реальных училищ на втором месте после "Что делать?" была "Война и мир". Я напомню, реальные училища - это что-то вроде советских ПТУ и нынешних профильных училищ.

Еще один серьезный аргумент противников "Войны и мира" в школе - современные подростки не способны воспринимать такие длинные фразы, которыми написан этот роман. Визуальный ряд подростка сегодня настолько "забит" образами, что читать длинное описание дуба в "Войне и мире" он просто не может, его "клинит" на середине фразы. Это серьезный аргумент. Но. Может, серьезный креативный педагог найдет и в этом "когнитивном диссонансе" рациональное зерно? Может, он мягко объяснит подросткам, что вот из таких вот мальчиков получались великие полководцы, включая маршала Жукова, мореходы, великие политики, а из нынешних на выходе в лучшем случае - "офисный планктон"? Может, это как-то заденет гордость будущих взрослых?

Еще один и самый "неотразимый" аргумент. Заставлять подростков в школе читать "Войну и мир" - это значит отбить у них желание этот роман прочитать в будущем. Это - ложь. Никто и никогда не вернется к "Войне и миру", если "вирус" этого романа не было привит в школе. Ну, разве единицы. Потому что то, что в школе - это на всю жизнь. Это "база" мышления. И даже не суть важно, хороший и плохой был учитель по литературе. Герои этого романа "отпечатаны" в сознании. Как "дважды два", как "Волга впадает в Каспийское море", как таблица Менделеева. И вернутся к этому роману только те, кого "мучили" этим романом в школе. "Чем же меня мучили? А ну-ка я перечитаю! Ба! Да ведь это правда великий роман!"

Так уж случилось, что Лев Толстой стал главным писателем мира. А его роман "Война и мир" главным романом мира

Заменить "Войну и мир" "Севастопольскими рассказами"? Звучит, конечно красиво, умно и патриотично. Но давайте тогда заменим математику арифметикой. Исключим геометрию. Биологию. Ведь сложно. Остановимся на "тычинке и пестике". Но все, что я сказал выше, не так важно. Важно другое.

Так уж случилось, что Лев Толстой стал главным писателем мира. А его роман "Война и мир" главным романом мира. На это имя и это название аукаются миллионы образованных людей на земном шаре. В Англии, США, Германии, Франции, Бразилии, Гвинеи-Бисау, Японии, Монголии... Если молодой человек, выходец из России, окажется в среде этих людей и не будет знать, кто такой Андрей Болконский, Пьер Безухов, что чувствовал Наполеон в горящей Москве и Наташа Ростова на своем первом балу… На него посмотрят с удивлением... "Ты откуда, парень? Ты с Луны свалился?"

И это будет действительно страшно...