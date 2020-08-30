Беларусь: тревожные дни

Порты Литвы лишатся торговых потоков из Беларуси

Правительство Беларуси получило поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко о переориентации торговых потоков с портов Литвы на другие маршруты. Это, по мнению президента республики, "поставит на место" грозящих санкциями страны. "Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - цитирует ТАСС слова Лукашенко. Как известно, Литва наряду с Польшей является одной из самых активных стран, призывающих Евросоюз к более активным действиям против Минска. Так, МИД Литвы включил в собственный санкционный список 118 представителей белорусских властей, в том числе президента Александра Лукашенко. Этим лицам запрещен въезд в Литву.

Минск ответит на санкции ЕС жесткими мерами

Беларусь даст жесткий ответ на введение новых санкционных мер со стороны Евросоюза. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. "Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - сказал президент республики. Лукашенко выразил уверенность, что страна выживет в условиях санкций, напомнив, что Минск уже проходил через такой период. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - отметил он. В конце минувшей недели стало известно, что министры иностранных дел ЕС согласовали список представителей белорусских властей, в отношении которых будут введены рестрикции. Утверждение документа ожидается в ближайшее время.

Возбуждены уголовные дела из-за давления на депутатов

В Минске возбудили уголовные дела из-за давления на депутатов. Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовные дела по фактам оказания давления на депутатов республики. Как сообщает ТАСС, об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Тысячи женщин прошли по Минску маршем протеста

В столице Беларуси несколько тысяч представительниц прекрасного пола приняли участие в акции протеста "Женский марш", сообщил корреспондент ТАСС. Правоохранители неоднократно предупреждали протестующих об административной ответственности за участие в несанкционированной акции и требовали, чтобы участницы марша не выходили на проезжую часть. Тем временем белорусская оппозиция заявила о намерении создать в стране свое политическое движение. Об этом заявила член президиума Координационного совета Мария Колесникова. По ее словам, члены совета "к этому вопросу будут возвращаться".