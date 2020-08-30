Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

Согласно данным Reuters, которое ведет статистику на основании правительственных отчетов, в воскресенье число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 25 миллионов.

Эксперты отмечают, что по сравнении с весенними показателями, когда были заражены в основном лица старше 50 лет, в конце лета наибольшее количество случаев инфицирования регистрируется среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые посещают групповые мероприятия, не соблюдая правила социального дистанцирования и ношения масок.

За август количество новых ежедневных случаев заболевания снизилось примерно до 1,2 процентов на 100 тысяч человек по сравнению с 4,6 процента в апреле и 7,7 процента в марте. Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что официальные данные почти наверняка занижают как сами инфекции, так и смертельные случаи, особенно в странах с ограниченными возможностями тестирования. Хотя кривая COVID-19 в мире по-прежнему далеко отстает от испанского гриппа 1918 года, когда были инфицированы около 500 миллионов человек и умерли не менее 10 процентов из них, эксперты обеспокоены тем, что власти и общественность многих стран недооценивают истинную "катастрофическую угрозу" пандемии.

При этом Латинская Америка по-прежнему является регионом с наибольшим количеством зарегистрированных инфекций в мире, хотя в некоторых странах региона наблюдается небольшое снижение числа случаев заражения. В Соединенных Штатах показатели новых случаев, смертей, госпитализаций и положительных результатов тестов снижаются, но на американском Среднем Западе на этой неделе появились новые "горячие точки" коронавируса. Глобальные темпы пандемии, по оценке экспертов, тем временем немного стабилизировались. Потребовалось около трех недель, чтобы количество случаев инфицирования возросло на 5 миллионов до отметки в 25 миллионов. Ранее 19, 24 и 39 дней потребовались соответственно, чтобы добавить 5 миллионов случаев к 20 миллионам, 15 миллионам и 10 миллионам заболевших COVID-19.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, официальное число случаев заболевания коронавирусом в мире сейчас как минимум в пять раз превышает количество серьезных заболеваний гриппом, регистрируемых ежегодно. Во всем мире было зарегистрировано более 840 тысяч смертельных исходов.

Данные показывают, что эпицентр заболевания постепенно смещается в Азию и Европу, при этом Индия занимает третье место в мире по общему количеству заболеваний COVID-19 в мире после Соединенных Штатов и Латинской Америки.

По данным Reuters, с 7 августа Индия стабильно опережает обе страны по количеству новых случаев заражения. Несмотря на рост количества инфицированных смертельной болезнью, индийский премьер-министр Нарендра Моди настаивает на возвращении к нормальной жизни, открытии предприятий, чтобы уменьшить экономические последствия от пандемии, которая заставила власти Индии ввести строгую изоляцию для 1,3 миллиарда человек в марте.

В субботу Нью-Дели объявило, что вновь откроет сеть подземных поездов - жизненно важную транспортную артерию для миллионов людей в столице страны, а также разрешит спортивные и религиозные мероприятия в ограниченном порядке, начиная с сентября.