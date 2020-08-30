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30.08.2020 13:58
Рубрика: Экономика

Что произойдет с нефтью, биржей и курсом рубля на грядущей неделе

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нефть

Перспективы нефтяного рынка на неделе выглядят умеренно-негативными, говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Ураган "Лаура", несмотря на все опасения, вероятно, оказал лишь краткосрочное влияние на уровень добычи в Мексиканском заливе, отмечает он. Отраслевая статистика в США указала на снижение уровня запасов, однако уже на следующей неделе по мере ввода новых добывающих мощностей запасы могут начать расти, что негативно отразится на ценах. Поддержку нефти оказывает слабеющий доллар после заявлений, сделанных главой ФРС США Джеромом Пауэллом.

Поэтому на неделе, вероятно, сохранится диапазон цены барреля Brent в 44-46 долларов, говорит Евстифеев.

Валюта

ФРС США в целом подтвердила намерение сохранить ключевую ставку вблизи 0% (0,0-0,25%) на долгий срок. Для рынков капитала это не совсем неожиданное событие, так как многие эксперты и комментаторы ожидали подобного решения в ближайшие месяцы, указывают аналитики Росбанка. Соответственно, действия ФРС уже были заложены (частично или полностью) в ценах, а реакция активов и валютных пар оказалась весьма сдержанной. Тем не менее соответствующий комментарий Джерома Пауэлла подтвердил ослабление поддержки доллара, снизив к нему интерес в пользу европейских и азиатских валют.

Для рубля и российских активов это создает позитивный момент, считают в Росбанке. Повышение аппетита к риску на фоне ослабления доллара может сформировать позитивный тренд в рубле, так и не состоявшийся в период налоговой недели, и лишь скорость затухания политического фактора позволит определить его длительность, отмечают аналитики.

Фото: Photoxpress
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Биржа

На этой неделе на российском рынке может преобладать нейтрально негативная динамика, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

В целом поводов для глубокой коррекции на рынке нет, но нет и больших идей на рост, отмечает он. Давление на рынок может оказать рубль, который начал корректироваться после длительного периода ослабления.

Также вносит свою лепту нефть. Завершается летний сезон повышенного спроса, и на какое-то время в нефти может усилиться пессимизм, допускает Кочетков. Впрочем, в сентябре мы ждем того, что на глобальном рынке сформируется дефицит предложения и в среднесрочной перспективе нефть должна возобновить рост.

Тем не менее эта неделя будет для российского рынка нейтральной или слабо негативной, прогнозирует аналитик. Под давлением будет нефтегазовый сектор, но данную просадку имеет смысл использовать для наращивания долгосрочных позиций. Диапазон вероятных значений для индекса МосБиржи, по мнению Кочеткова, - 2940-3020 пунктов.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Валютный рынок Экономика Финансы Фондовый рынок Курс рубля Цена на нефть

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