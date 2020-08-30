ЦСКА разгромил в гостях "Ахмат" в матче РПЛ

Московский ЦСКА добился уверенной выездной победы над "Ахматом" в матче шестого тура Премьер-лиги. Армейцы выиграли со счетом 3:0.

К противостоянию с "красно-синими" грозненцы подошли в отличной форме. Команда Андрея Талалаева победила в трех встречах кряду, причем на неделе "Ахмат" переиграл в гостях "Локомотив" (3:2). Армейцы же, наоборот, после двух побед в стартовых двух турах резко сдали: два поражения и ничья.

В сегодняшнем поединке ЦСКА уже на 11-й минуте открыл счет усилиями Константина Кучаева. В целом, "Ахмат" имел шансы на то, чтобы поразить ворота Игоря Акинфеева, но забивали в воскресный вечер только "красно-синие". Уже в концовке отличились Кристиян Бистрович и Никола Влашич - 3:0.

В турнирной таблице ЦСКА догнал "Ахмат" (у команд по десять очков), и делит с грозненцами пятое место.