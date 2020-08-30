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30.08.2020 06:54
Рубрика: Общество

Доктор Мясников назвал главное средство продления жизни без лекарств

Текст: Оксана Грибанова

Главный врач ГКБ №71, врач и телеведущий Александр Мясников назвал регулярные физические нагрузки правилом номер один для продления жизни. Этим принципом можно успешно пользоваться и в том случае, если нет времени посещать спортзал, уверяет доктор.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Первое правило - откажитесь от лифта, ходите пешком. Если живете на 22 этаже, то хотя бы поднимитесь на пятый, четвертый или третий этаж, а уже оттуда вызовите лифт. У некоторых уже к 20 годам проваливаются мышцы из-за недостатка активности. Надо постоянно ходить. Двигайтесь, находите нагрузку в повседневной жизни, - призвал врач в эфире телеканала "Россия 1".

Александр Мясников порекомендовал отказаться от закупки продуктов на неделю.

Во-первых, ежедневные походы в магазин - та же физическая активность. Во-вторых, если вы покупаете продукты в небольшом количестве, но часто, то едите свежее.

Специалист также посоветовал по возможности отказаться от транспорта и чаще ходить пешком (особенно, если речь идет о нескольких остановках), развивать гибкость и ограничивать калории.

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