Древняя легенда превратилась в визитную карточку китайской культуры

Легенда о любви Лян Шаньбо и Чжу Интай появилась тысячу лет назад во времена династии Цзинь (III-V вв.) и до сих остается одним из самых любимых китайских народных сказаний.

В китайском городе Нимбо, где согласно легенде произошла история любви Лян Шаньбо и Чжу Интай, в 2007 году установили статую Джульетты, которую подарили жители Вероны. В 2008 году в Вероне во время фестиваля любви установили памятник китайским влюбленным, романтическим героям легенды о влюбленных бабочках. Фото: Photoxpress

По мотивам легенды были созданы анимационные и художественные фильмы, а также знаменитая симфония. Сюжет "Влюбленных бабочек" (именно так в Китае часто называют это сказание) мало похож на сюжет "Ромео и Джульетты". Общее в них - возраст героев, но там нет дуэлей, отравлений и шекспировских страстей, а отражена непоколебимость, верность и чувство долга.

Главная героиня легенды - юная девушка по имени Чжу Интай. Она была единственной дочерью в богатом семействе. Несмотря на то что в то время женщины не имели права посещать школы, Интай просила отца отправить ее учиться, а тот, разумеется, был против этого и не собирался нарушать традиции. Но Интай была очень упорной, она так настойчиво уговаривала родителя, что он дал согласие. Конечно, отец пошел на уступку, лишь поскольку ни на секунду не сомневался в том, что ни одна школа не примет девочку.

Добившись согласия, Чжу Интай собрала свои вещи и уехала к дядюшке в город Ханчжоу, где рассчитывала поступить в школу. Разумеется, она понимала, что девочку не примут, а потому пошла на хитрость. Она переоделась в мужскую одежду, остригла волосы, чтобы походить на юношу. Хитрость сработала, и ее приняли.

В классе Чжу Интай сразу же обратила внимание на Лян Шаньбо. Они быстро подружились и вскоре стали неразлучными друзьями. Более того, Чжу Интай всей душой полюбила Ляна, мечтала стать его женой и прожить с ним до гробовой доски...

На четвертый год учебы Чжу Интай получила письмо от отца, который приказывал ей срочно вернуться домой. Не осмелившись ослушаться, она собрала вещи и отправилась домой. Ее вызвался проводить Лян Шаньбо. По пути девушка несколько раз хотела открыть ему правду, но никак не могла решиться, ограничиваясь намеками: "Лян, смотри, летит пара горных уток! Мы с тобой неразлучны, как эти две горные утки". Но Лян Шаньбо не понял намека, хотя и должен был, ведь в народе пару горных уток всегда олицетворяли с возлюбленными...

Фото: Медиакорпорация Китая

Поскольку Лян Шаньбо ничего не понимал, Чжу Интай решила пойти на хитрость: "Лян, у меня есть красавица-сестра, было бы здорово, если бы ты по окончании школы женился на ней". Юноше понравилась эта идея, женитьба на сестре Чжу позволила бы ему не расставаться со своим закадычным другом, и он пообещал, что женится на сестре. На этом молодые люди расстались: Чжу Интай направилась домой, а Лян Шаньбо вернулся в Ханчжоу.

"Легенда о любви Лян Шаньбо и Чжу Интай" - нематериальное культурное наследие Китая

Прошло время, настал день, когда Лян Шаньбо окончил школу. Он сразу же поспешил к своему лучшему другу Чжу Интай, но на пороге дома его встретила молодая красавица: "Лян, это я, твоя Чжу Интай! Я люблю тебя и хочу стать твоей женой!"

И тут юноша почувствовал, что его сердце тоже переполнено любовью к Чжу Интай... Молодые люди предстали пред отцом Чжу Интай и стали просить благословения на брак. Но отец, хотя и желал счастья своей дочери, уже дал слово богатому торговцу отдать за него свою дочь. И это слово нельзя было нарушить, поэтому отец отказал.

Лян Шаньбо был в отчаянии. Он так страдал, что его сердце, охваченное болью, не выдержало, и юноша умер. Его похоронили на местном кладбище. Чжу Интай тоже была в отчаянии. Ее горю не было предела. Жизнь казалась ей бессмысленной без любимого. Между тем приближался день свадьбы с богатым торговцем. Когда началась церемония, вдруг откуда ни возьмись налетел ураган, который разметал по сторонам всю процессию. Чжу Интай чудесным образом очутилась у могилы Лян Шаньбо. Ветер сорвал могильную плиту, и Чжу Интай, не раздумывая, бросилась в могилу к своему возлюбленному. Тяжелая каменная плита с грохотом захлопнулась. Но прежде из могилы успели выпорхнуть две бабочки, которые закружились в танце любви. Это души Чжу Интай и Лян Шаньбо превратились в бабочек, и теперь уже ничто не могло помешать счастью влюбленных.

Фото: Медиакорпорация Китая

Таково старинное предание, которое до сих пор популярно в народе. В 1959 году на сюжет древней легенды студенты Шанхайского музыкального училища Хэ Чжаньхао и Чэнь Ган написали скрипичную симфонию "Лян-Чжу", которая позже получила международную известность и стала самым знаменитым произведением за всю историю классической музыки Китая. Чэнь Ган считает, что секрет успеха "Лян-Чжу" заключается в сообразном сочетании китайской музыки и европейских традиций. Еще во время создания главной музыкальной темы многие советовали подчеркнуть национальный характер симфонии путем введения в состав струнного оркестра партий на китайских инструментах - китайских гуслях юэцинь, китайской лютне пипа и других.

Фото: Медиакорпорация Китая

Но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку в составе европейского оркестра китайские традиционные инструменты звучали негармонично. Сюжет симфонии "Лян-Чжу" - китайский, но в музыкальном языке использованы приемы и "лексикон" мировой симфонической музыки, поэтому эту музыку полюбили не только китайские слушатели, она понятна во всем мире.

Фото: Медиакорпорация Китая

За рубежом симфонию "Лян-Чжу" впервые исполнил в 1960 году симфонический оркестр Московского радио, а дирижировал оркестром только что окончивший учебу в СССР китайский музыкант Цао Пэн. С тех пор сотни мировых коллективов исполняли симфонию "Лян-Чжу" для любителей музыки в США, Германии, Франции, Сингапуре, Малайзии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Италии и других странах мира. "Лян-Чжу", или "Баллада о влюбленных бабочках", превратилась в музыкальную визитную карточку китайской культуры.