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30.08.2020 12:19
Рубрика: В мире

Япония предлагает вытереть вручную мангры, пострадавшие от нефти на Маврикии

Текст: Константин Волков

Японская делегация предложила вручную вытереть мангровые деревья и удалить из зарослей все опавшие листья, покрытые нефтью. Об этом сообщает японское издание Mainichi.

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Такой выход из ситуации был предложен на заседании рабочей группы правительства Маврикия по вопросу ликвидации нефтяного разлива с японского судна Wakashio, севшего 25 июля на мель в районе Pointe d'Esny, мангровых зарослей, включенных в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях. Из судна уже вылилось более 1 тысячи тонн нефти.

Японские эксперты, которые находятся на Маврикии, считают, что для удаления нефти из мангровых зарослей нельзя использовать аппараты для мытья под высоким давлением или химикаты, поскольку и то, и другое повредит растениям. При этом способ вытирания мангров вручную японцы уже проверили на практике собственными силами.

Следующим шагом японской стороны может стать оценка ущерба от разлива нефти и для других видов дикой природы, а также - поиск способов исправить ситуацию.

Между тем разлив нефти стал причиной для антиправительственных выступлений на Маврикии. Десятки тысяч человек вышли на улицы в столице страны - Порт-Луи. Они обвиняют власти в слишком медленном реагировании на аварию, требуют отставки премьер-министра Правинда Джагнота и чиновников, ответственных за происходящее. В частности, протестующие ставят властям в вину недавнюю гибель сорока дельфинов, выбросившихся на берег, и неспособность обеспечить нормальные условия для навигации, из-за чего Wakashio налетел на мель. Власти, в свою очередь, утверждают, что судно было предупреждено об опасности, а начать сбор нефти не позволяют плохие погодные условия. При этом против министра окружающей среды и министра рыболовства Маврикия были поданы иски о привлечении к ответственности.

Туризм - одна из основных статей дохода Маврикия, причем остров славится своими пляжами, поэтому разлив нефти вызывает повышенное беспокойство жителей.

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