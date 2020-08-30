Япония предлагает вытереть вручную мангры, пострадавшие от нефти на Маврикии

Японская делегация предложила вручную вытереть мангровые деревья и удалить из зарослей все опавшие листья, покрытые нефтью. Об этом сообщает японское издание Mainichi.

Такой выход из ситуации был предложен на заседании рабочей группы правительства Маврикия по вопросу ликвидации нефтяного разлива с японского судна Wakashio, севшего 25 июля на мель в районе Pointe d'Esny, мангровых зарослей, включенных в Рамсарскую конвенцию о водно-болотных угодьях. Из судна уже вылилось более 1 тысячи тонн нефти.

Японские эксперты, которые находятся на Маврикии, считают, что для удаления нефти из мангровых зарослей нельзя использовать аппараты для мытья под высоким давлением или химикаты, поскольку и то, и другое повредит растениям. При этом способ вытирания мангров вручную японцы уже проверили на практике собственными силами.

Следующим шагом японской стороны может стать оценка ущерба от разлива нефти и для других видов дикой природы, а также - поиск способов исправить ситуацию.

Между тем разлив нефти стал причиной для антиправительственных выступлений на Маврикии. Десятки тысяч человек вышли на улицы в столице страны - Порт-Луи. Они обвиняют власти в слишком медленном реагировании на аварию, требуют отставки премьер-министра Правинда Джагнота и чиновников, ответственных за происходящее. В частности, протестующие ставят властям в вину недавнюю гибель сорока дельфинов, выбросившихся на берег, и неспособность обеспечить нормальные условия для навигации, из-за чего Wakashio налетел на мель. Власти, в свою очередь, утверждают, что судно было предупреждено об опасности, а начать сбор нефти не позволяют плохие погодные условия. При этом против министра окружающей среды и министра рыболовства Маврикия были поданы иски о привлечении к ответственности.

Туризм - одна из основных статей дохода Маврикия, причем остров славится своими пляжами, поэтому разлив нефти вызывает повышенное беспокойство жителей.