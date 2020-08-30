Южная Осетия планирует открыть границу с Россией с 15 сентября

Республика Южная Осетия планирует с 15 сентября открыть границу с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе президента республики Анатолия Бибилова.

Напомним, что в связи с пандемией COVID-19 в республике с начала апреля действовал запрет на пересечение границы с РФ

"Считаю, что дорогу нужно открыть с 15 сентября без ограничений. За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы. Поэтому поручаю министерству здравоохранения нарастить имеющиеся на сегодняшний день запасы медикаментов и расходных материалов, а также быть готовыми принимать больных", - цитирует ТАСС слова Бибилова.

Президент Южной Осетии добавил, что в ближайшее время с Москвой будут согласованы все действия и созданы одинаковые условия для пересечения границы гражданами обеих стран. Он уточнил, что если согласование с РФ пройдет быстрее, то границу откроют раньше 15 сентября. При этом в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии ее руководство может принять решение вернуться к ограничительным мерам, добавил Бибилов.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в республике за время пандемии достигло 90. Из них 89 человек выздоровели. В числе инфицированных были пять медиков, которые работали в так называемой красной зоне.