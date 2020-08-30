В нем проанализированы массивы данных, которые позволяют отследить развитие наиболее сложных экономических проблем.
Занятость: в стране будет создано 9 миллионов новых рабочих мест
Благодаря ускоренному возобновлению производства и эффективным политическим мерам достижение установленной правительством цели по созданию в нынешнем году 9 миллионов новых рабочих мест - вполне реалистичный показатель. Меры по расширению занятости в основном включают: оказание приоритетной помощи при трудоустройстве выпускникам вузов, рабочим-мигрантам и отставным военным; оказание приоритетной адресной поддержки малому бизнесу с целью снижения безработицы; развитие новых секторов экономики для содействия гибкому трудоустройству; упор на профессиональное обучение для перепрофилирования и повышения квалификации работников.
ВВП: экономика Китая продемонстрирует рост
Темпы роста китайской экономики во втором полугодии будут заметно выше, чем в первом. Глобальная эпидемическая ситуация и степень возобновления внешнего спроса окажут значительное влияние на экономику Китая. Предполагается, что рост китайской экономики в третьем квартале сможет достичь около 6 процентов, прирост экономики в годовом исчислении составит приблизительно 2,5 процента.
Согласно пессимистичному сценарию затянувшаяся пандемия приведет к заметному снижению глобального спроса, прирост китайской экономики в третьем и четвертом кварталах останется на низком уровне, экономический рост в годовом исчислении будет на уровне одного процента. В оптимистичном сценарии пандемия пойдет на спад, возобновится внешний спрос, дадут позитивный эффект меры, предпринимаемые страной. В результате будет наблюдаться возврат к экономическим показателям роста в третьем и четвертом кварталах, а в годовом исчислении он достигнет примерно 3,5 процента.
Потребление: резкого скачка не будет, ожидается "мягкое" восстановление
Резкого скачка потребления во втором полугодии ожидать не стоит, так как, во-первых, эпидемия нанесла серьезный удар по потреблению услуг вне дома. Во-вторых, эпидемия нанесла удар по занятости, в-третьих, среди мер поддержки мало таких, которые были бы ориентированы на стимулирование потребления семей и отдельных граждан. По мере того как эпидемия в стране идет на спад, а работа и производство нормализуются, возобновление потребления во втором полугодии ожидаемо, но оно не будет масштабным.
Весьма вероятно, что темпы роста потребления будут отличаться по категориям: быстро будет расти потребление противоэпидемической продукции - лекарств, дезинфицирующих средств, туалетных принадлежностей и т.д. Возрастет потребление предметов первой необходимости и товаров, на которые эпидемия повлияла незначительно. Постепенно вырастет спрос в сфере недвижимости, начнется восстановление промышленных цепочек в сфере производства автомобилей, а также потребление в сфере обслуживания.
Инвестиции: акцент на "новую инфраструктуру"
Объем инвестиций в 2020 году вырастет на 8 процентов по сравнению с 2019 годом. Фискальная и валютная политика ориентирована на оказание поддержки инфраструктурному строительству - в частности, в капиталовложениях акцент будет сделан на "новой инфраструктуре". Кроме того, возрастут масштабы инвестиций в строительство традиционной инфраструктуры. Прогнозируется падение рыночной процентной ставки, снижена стоимость финансирования компаний-застройщиков, что, возможно, поддержит инвестирование в строительство объектов недвижимости. С целью противодействия спекуляциям и завышению стоимости недвижимости в стране продолжится реализация политики регулирования и контроля, что сдержит масштабы повторного подъема инвестирования в недвижимость, который, как прогнозируется, составит 5 процентов в годовом исчислении. Сохранится тренд роста инвестирования в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и индустрию по производству оборудования. В то же время ослабление внешнего спроса серьезно скажется на экспортно ориентированной обрабатывающей промышленности, что повлечет негативные тенденции в сфере инвестирования в традиционную обрабатывающую промышленность. Объем капиталовложений в годовом исчислении будет зафиксирован на уровне 3,1 процента.
Рынок облигаций: краткосрочное колебание не повлияет на среднесрочный тренд
Краткосрочные колебания рынка облигаций обусловлены рядом факторов, в числе которых снижение интенсивности мягкой монетарной политики. Снижение темпов не означает кризис всей монетарной политики, отмечается в отчете, поскольку реальный сектор экономики лишь начал свое восстановление. Во время эпидемии была введена модель экстренной поддержки монетарного курса, а сейчас, в постэпидемический период, замедление интенсивности мягкой монетарной политики приведет лишь к краткосрочным колебаниям на рынке облигаций.
Во втором полугодии при проведении Народным банком Китая курса, базирующегося на формуле "достаточно мягкая монетарная политика плюс послабления в денежно-кредитной политике", процентные ставки финансового рынка и Шанхайская межбанковская ставка по депозитам (SHIBOR - Shanghai Interbank Offered Rate) с большой вероятностью будут колебаться на прежнем уровне. Во втором полугодии масштабного подъема на рынке облигаций не произойдет.
Рынок акций: потрясения и новые возможности
Общее восстановление, достаточно низкая оценочная стоимость, непрерывный приток иностранного капитала, возможное повышение темпов расширения цикла кредитования и ряд мер реформирования фондового рынка станут позитивными факторами для оживления фондового рынка страны. Однако с учетом факторов неопределенности за рубежом к концу года на рынке акций по-прежнему сохранится конъюнктура определенных колебаний. В то же время не стоит ожидать потрясений и падений ниже уже достигнутого ранее минимума.
Говоря о шансах и возможностях, следует обратить внимание на предприятия, лидирующие в научно-технических областях, связанные с "новой инфраструктурой", производством предметов первой необходимости и медикаментов и т.п. Согласно прогнозу, в будущем лидировать продолжат предприятия-гиганты в своем сегменте. "Сильные станут еще сильнее", - этот тренд продолжится на рынке акций.
Валютный курс: зависимость от китайско-американских отношений, вероятны колебания
Начиная с 2018 года под влиянием торговых трений и ряда других политических факторов наблюдается волатильность валютного курса китайского юаня, что не зависит от базовых факторов. В отчете прогнозируется, что во втором полугодии американский доллар, весьма вероятно, незначительно ослабнет, разброс процентной ставки между КНР и США по-прежнему останется на высоком уровне. На фоне глобальной свободной ликвидности валюты и сверхнизкого уровня процентной ставки можно ожидать, что активы китайского юаня продолжат эффективное привлечение иностранного капитала и обменный курс юаня к доллару, может быть, поднимется до отметки "7".
Однако во втором полугодии неопределенность эпидемической ситуации повлияет на рыночный настрой, который останется уязвимым, вместе с тем в ходе предвыборной гонки американские политики с большой вероятностью будут продолжать раздувать "проблему Китая", выдвигая антикитайские теории и обвинения, что сможет привести к большим колебаниям на валютном рынке. Согласно прогнозу, обменный курс юаня по отношению к американскому доллару будет колебаться в промежутке от 6,9 до 7,2.
Рынок недвижимости: рост цен снизится в некоторых городах
Во втором полугодии тренд торговых сделок с недвижимостью продемонстрирует два этапа изменений: на первом будет наблюдаться краткосрочное повышение объемов продаж, что обусловлено политикой регулирования, ориентированной на содействие потреблению. На втором этапе этот показатель будет снижаться, наступит период спада, обусловленный рядом объективных факторов.
Между регионами страны будут отмечаться заметные расхождения: в таких городах первой и второй линии, как Шэньчжэнь и Ханчжоу, где объемы резервов жилья на низком уровне, будет наблюдаться большой стресс повышения цен на жилье. В городах третьей и четвертой линии будет трудно обеспечить спрос на "сезонное проживание". Одновременно с этим вследствие благоприятной обстановки с оборотом денежных средств у компаний-застройщиков снизится нагрузка в плане стоимости капитала.
Нефть: цена возрастет в условиях волатильности
Китай будет играть лидирующую роль в восстановлении мирового спроса на нефть. Кроме того, соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти начнет демонстрировать свою эффективность, благодаря чему смягчится нагрузка избыточного предложения на рынке. Однако после очевидного отскока цены на нефть снизятся.
Причины в том, что, во-первых, несмотря на повышенный спрос, рынок нефти переживает период неопределенности; во-вторых, действия по сокращению добычи нефти с конца 2016 года всегда сопровождают многосторонние закулисные игры и манипуляции. Факты указывают на то, что лишь за счет соглашения ОПЕК+ нельзя в корне изменить обстановку с избыточным предложением. В-третьих, ожидается урегулирование проблемы, связанной с высокими объемами нефтяных запасов. Согласно прогнозам, во втором полугодии цена на нефть будет волатильно повышаться, цена барреля BRENT составит около 40-55 американских долларов.
Золото: возрастет в цене
Под влиянием пандемии мировой рынок финансов в этом году переживает огромные потрясения. Положительные показатели демонстрирует лишь рынок золота. Согласно прогнозам, тренд роста цены на золото будет долгосрочным и уверенным.
Во-первых, этому способствует беспокойство по поводу второй волны новой коронавирусной пандемии - инвесторы вкладываются в золото, чтобы избежать рисков. Во-вторых, на фоне глобальной мягкой монетарной политики и низкого уровня процентных ставок укрепляются инфляционные и девальвационные ожидания, что также подстегивает спрос на золото в качестве резервного инструмента. В-третьих, поддерживать повышение цены на золото в краткосрочный и среднесрочный периоды будут факторы неопределенности со стороны США и американской валюты.