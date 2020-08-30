Финансовый аналитический центр Банка коммуникаций Китая (Bank of Communications) опубликовал отчет "Перспективы макроэкономики и финансов во втором полугодии 2020 года".

В нем проанализированы массивы данных, которые позволяют отследить развитие наиболее сложных экономических проблем.

Занятость: в стране будет создано 9 миллионов новых рабочих мест

Благодаря ускоренному возобновлению производства и эффективным политическим мерам достижение установленной правительством цели по созданию в нынешнем году 9 миллионов новых рабочих мест - вполне реалистичный показатель. Меры по расширению занятости в основном включают: оказание приоритетной помощи при трудоустройстве выпускникам вузов, рабочим-мигрантам и отставным военным; оказание приоритетной адресной поддержки малому бизнесу с целью снижения безработицы; развитие новых секторов экономики для содействия гибкому трудоустройству; упор на профессиональное обучение для перепрофилирования и повышения квалификации работников.

ВВП: экономика Китая продемонстрирует рост

Темпы роста китайской экономики во втором полугодии будут заметно выше, чем в первом. Глобальная эпидемическая ситуация и степень возобновления внешнего спроса окажут значительное влияние на экономику Китая. Предполагается, что рост китайской экономики в третьем квартале сможет достичь около 6 процентов, прирост экономики в годовом исчислении составит приблизительно 2,5 процента.

Согласно пессимистичному сценарию затянувшаяся пандемия приведет к заметному снижению глобального спроса, прирост китайской экономики в третьем и четвертом кварталах останется на низком уровне, экономический рост в годовом исчислении будет на уровне одного процента. В оптимистичном сценарии пандемия пойдет на спад, возобновится внешний спрос, дадут позитивный эффект меры, предпринимаемые страной. В результате будет наблюдаться возврат к экономическим показателям роста в третьем и четвертом кварталах, а в годовом исчислении он достигнет примерно 3,5 процента.

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Потребление: резкого скачка не будет, ожидается "мягкое" восстановление

Резкого скачка потребления во втором полугодии ожидать не стоит, так как, во-первых, эпидемия нанесла серьезный удар по потреблению услуг вне дома. Во-вторых, эпидемия нанесла удар по занятости, в-третьих, среди мер поддержки мало таких, которые были бы ориентированы на стимулирование потребления семей и отдельных граждан. По мере того как эпидемия в стране идет на спад, а работа и производство нормализуются, возобновление потребления во втором полугодии ожидаемо, но оно не будет масштабным.

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Весьма вероятно, что темпы роста потребления будут отличаться по категориям: быстро будет расти потребление противоэпидемической продукции - лекарств, дезинфицирующих средств, туалетных принадлежностей и т.д. Возрастет потребление предметов первой необходимости и товаров, на которые эпидемия повлияла незначительно. Постепенно вырастет спрос в сфере недвижимости, начнется восстановление промышленных цепочек в сфере производства автомобилей, а также потребление в сфере обслуживания.

Инвестиции: акцент на "новую инфраструктуру"

Объем инвестиций в 2020 году вырастет на 8 процентов по сравнению с 2019 годом. Фискальная и валютная политика ориентирована на оказание поддержки инфраструктурному строительству - в частности, в капиталовложениях акцент будет сделан на "новой инфраструктуре". Кроме того, возрастут масштабы инвестиций в строительство традиционной инфраструктуры. Прогнозируется падение рыночной процентной ставки, снижена стоимость финансирования компаний-застройщиков, что, возможно, поддержит инвестирование в строительство объектов недвижимости. С целью противодействия спекуляциям и завышению стоимости недвижимости в стране продолжится реализация политики регулирования и контроля, что сдержит масштабы повторного подъема инвестирования в недвижимость, который, как прогнозируется, составит 5 процентов в годовом исчислении. Сохранится тренд роста инвестирования в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность и индустрию по производству оборудования. В то же время ослабление внешнего спроса серьезно скажется на экспортно ориентированной обрабатывающей промышленности, что повлечет негативные тенденции в сфере инвестирования в традиционную обрабатывающую промышленность. Объем капиталовложений в годовом исчислении будет зафиксирован на уровне 3,1 процента.

Рынок облигаций: краткосрочное колебание не повлияет на среднесрочный тренд

Краткосрочные колебания рынка облигаций обусловлены рядом факторов, в числе которых снижение интенсивности мягкой монетарной политики. Снижение темпов не означает кризис всей монетарной политики, отмечается в отчете, поскольку реальный сектор экономики лишь начал свое восстановление. Во время эпидемии была введена модель экстренной поддержки монетарного курса, а сейчас, в постэпидемический период, замедление интенсивности мягкой монетарной политики приведет лишь к краткосрочным колебаниям на рынке облигаций.

Во втором полугодии при проведении Народным банком Китая курса, базирующегося на формуле "достаточно мягкая монетарная политика плюс послабления в денежно-кредитной политике", процентные ставки финансового рынка и Шанхайская межбанковская ставка по депозитам (SHIBOR - Shanghai Interbank Offered Rate) с большой вероятностью будут колебаться на прежнем уровне. Во втором полугодии масштабного подъема на рынке облигаций не произойдет.

Рынок акций: потрясения и новые возможности

Общее восстановление, достаточно низкая оценочная стоимость, непрерывный приток иностранного капитала, возможное повышение темпов расширения цикла кредитования и ряд мер реформирования фондового рынка станут позитивными факторами для оживления фондового рынка страны. Однако с учетом факторов неопределенности за рубежом к концу года на рынке акций по-прежнему сохранится конъюнктура определенных колебаний. В то же время не стоит ожидать потрясений и падений ниже уже достигнутого ранее минимума.

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Говоря о шансах и возможностях, следует обратить внимание на предприятия, лидирующие в научно-технических областях, связанные с "новой инфраструктурой", производством предметов первой необходимости и медикаментов и т.п. Согласно прогнозу, в будущем лидировать продолжат предприятия-гиганты в своем сегменте. "Сильные станут еще сильнее", - этот тренд продолжится на рынке акций.

Валютный курс: зависимость от китайско-американских отношений, вероятны колебания

Начиная с 2018 года под влиянием торговых трений и ряда других политических факторов наблюдается волатильность валютного курса китайского юаня, что не зависит от базовых факторов. В отчете прогнозируется, что во втором полугодии американский доллар, весьма вероятно, незначительно ослабнет, разброс процентной ставки между КНР и США по-прежнему останется на высоком уровне. На фоне глобальной свободной ликвидности валюты и сверхнизкого уровня процентной ставки можно ожидать, что активы китайского юаня продолжат эффективное привлечение иностранного капитала и обменный курс юаня к доллару, может быть, поднимется до отметки "7".

Фото: Медиакорпорация Китая

Однако во втором полугодии неопределенность эпидемической ситуации повлияет на рыночный настрой, который останется уязвимым, вместе с тем в ходе предвыборной гонки американские политики с большой вероятностью будут продолжать раздувать "проблему Китая", выдвигая антикитайские теории и обвинения, что сможет привести к большим колебаниям на валютном рынке. Согласно прогнозу, обменный курс юаня по отношению к американскому доллару будет колебаться в промежутке от 6,9 до 7,2.

Рынок недвижимости: рост цен снизится в некоторых городах

Во втором полугодии тренд торговых сделок с недвижимостью продемонстрирует два этапа изменений: на первом будет наблюдаться краткосрочное повышение объемов продаж, что обусловлено политикой регулирования, ориентированной на содействие потреблению. На втором этапе этот показатель будет снижаться, наступит период спада, обусловленный рядом объективных факторов.

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Между регионами страны будут отмечаться заметные расхождения: в таких городах первой и второй линии, как Шэньчжэнь и Ханчжоу, где объемы резервов жилья на низком уровне, будет наблюдаться большой стресс повышения цен на жилье. В городах третьей и четвертой линии будет трудно обеспечить спрос на "сезонное проживание". Одновременно с этим вследствие благоприятной обстановки с оборотом денежных средств у компаний-застройщиков снизится нагрузка в плане стоимости капитала.

Нефть: цена возрастет в условиях волатильности

Китай будет играть лидирующую роль в восстановлении мирового спроса на нефть. Кроме того, соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти начнет демонстрировать свою эффективность, благодаря чему смягчится нагрузка избыточного предложения на рынке. Однако после очевидного отскока цены на нефть снизятся.

Фото: Медиакорпорация Китая

Причины в том, что, во-первых, несмотря на повышенный спрос, рынок нефти переживает период неопределенности; во-вторых, действия по сокращению добычи нефти с конца 2016 года всегда сопровождают многосторонние закулисные игры и манипуляции. Факты указывают на то, что лишь за счет соглашения ОПЕК+ нельзя в корне изменить обстановку с избыточным предложением. В-третьих, ожидается урегулирование проблемы, связанной с высокими объемами нефтяных запасов. Согласно прогнозам, во втором полугодии цена на нефть будет волатильно повышаться, цена барреля BRENT составит около 40-55 американских долларов.

Золото: возрастет в цене

Под влиянием пандемии мировой рынок финансов в этом году переживает огромные потрясения. Положительные показатели демонстрирует лишь рынок золота. Согласно прогнозам, тренд роста цены на золото будет долгосрочным и уверенным.

Фото: REUTERS

Во-первых, этому способствует беспокойство по поводу второй волны новой коронавирусной пандемии - инвесторы вкладываются в золото, чтобы избежать рисков. Во-вторых, на фоне глобальной мягкой монетарной политики и низкого уровня процентных ставок укрепляются инфляционные и девальвационные ожидания, что также подстегивает спрос на золото в качестве резервного инструмента. В-третьих, поддерживать повышение цены на золото в краткосрочный и среднесрочный периоды будут факторы неопределенности со стороны США и американской валюты.