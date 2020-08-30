Отечественный рынок кофе из-за COVID-19 сократился на треть, подсчитали в Ассоциации "Росчайкофе". Основной ущерб пришелся на общепит, работа которого была приостановлена на несколько месяцев. Удержать ситуацию с объемами потребления кофе удалось за счет ретейла, где продажи сохранились на стабильном уровне, рассказал "РГ" генеральный директор Ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

При этом спрос россиян за последние несколько месяцев снова сместился на чай. Хотя еще в конце прошлого года популярность кофе в разы превышала потребление чая (180 тыс. тонн кофе против 140 тыс. тонн чая). Пока нет данных за 2020 год, но уже очевидно, что объемы потребления чая и кофе сравняются.

Пандемия показала, что кофе - в большей степени продукт внедомашнего потребления. Россияне чаще всего заказывают его при посещении кафе, ресторанов. Сейчас этот сегмент рынка восстанавливается, но не слишком быстро.

С учетом самого благоприятного прогноза на восстановление российского рынка кофе уйдет минимум полгода, прогнозирует Рамаз Чантурия. При условии, что осень не принесет новых экономических ударов и ограничений в сегменте HoReCa.

По его словам, из-за изменений курсов валют повысились цены на сырье, что сказалось на росте себестоимости самого производственного процесса. Однако с высокой вероятностью потребители кофе в эконом-сегменте не заметили изменений - стоимость на эту категорию товаров, как правило, максимально сдерживается. Компенсация произойдет на счет повышения цен на кофе в премиальном сегменте, но в этом случае для покупателей важнее сам продукт, чем его стоимость.

Особых проблем с поставками кофе и трудностями с логистикой в период ограничений не было. Одним из крупных поставщиков кофейного зерна в Россию является Бразилия. Данные по урожаю на рынке кофе в этом году достаточно позитивные - серьезных изменений не ожидается. Кофе в этом году будет достаточно, подчеркнул Рамаз Чантурия. По его словам, сохраняется небольшой риск логистических сбоев по экспорту кофе из Бразилии в случае, если возникнут ограничения в логических центрах.

Около 10% от внутреннего рынка приходится на экспорт кофе из России. Это обжаренный и растворимый кофе. Он поставляется, в частности, в страны Восточной Европы и СНГ. По данным за 2019 год, Россия экспортировала 2,4 тысячи тонн жареного кофе и 14 тысяч тонн пришлось на растворимый кофе. Прогнозы на этот год по объемам поставок кофе из России эксперты пока не дают - преждевременно, так как нет ясности с ситуацией с COVID-19.

В мире насчитывается 80 государств, где культивируется кофе, 50 из них производят кофейные зерна в товарных количествах и экспортируют - почти все они расположены в так называемом "кофейном поясе" нашей планеты, ограниченной 10-й параллелью северной широты и 10-й параллелью южной. Однако почти 80% поставляемого на мировой рынок кофе культивируется всего семью странами: Бразилией, Вьетнамом, Колумбией, Индонезией, Гондурасом, Эфиопией и Индией. Создав серьезные препятствия для производства кофе в этих странах, пандемия пошатнула мировой кофейный рынок.

Еще в апреле начали бить тревогу страны Латинской Америки, где распространение коронавируса создало реальную угрозу возникновения дефицита кофе в долгосрочной перспективе. Это при том, что, по сообщениям Bloomberg, спрос на кофе в этом году уже должен был превысить предложение и его недостаток планировалось покрыть за счет остатков предыдущих урожаев на складах. Однако так называемые "панические закупки" в самом начале пандемии привели к тому, что в одних только США запасы необжаренных бобов упали до пятилетнего минимума.

Согласно отчету Международной организации по кофе (ICO), влияние COVID-19 на кофейный сектор зависит, главным образом, от трех факторов: развития эпидемии, цикла выращивания кофе и производственных систем. Страны, в которых сбор урожая совпал с пиком пандемии, пострадали более всего, ведь предложение рабочей силы было в значительной степени ограничено. Особенно это коснулось тех хозяйств, где в сборе кофе заняты преимущественно мигранты.

В горной Колумбии, поставляющей на мировой рынок кофейное зерно высочайшего качества, пандемия вынудила фермеров привлекать к сбору урожая оставшихся без работы местных жителей, так как ограничения на передвижение не позволили нанять сезонных сборщиков. Новички прекрасно подходят для сбора стандартного кофе, но когда речь идет о спешелти, без профессиональных рабочих, которые могут собрать "вишню" в пять раз быстрее, ценные кофейные ягоды перезревают и падают на землю. "Если ягода упала на землю - она уже считается грязной, - рассказал Bloomberg местный фермер Адан Рохас. - Конечно, я все еще могу продать такие зерна, но премиальным такой кофе уже не будет".

Эксперты отмечают еще одну проблему: привлечение знакомых и соседей в качестве сборщиков урожая не поможет, когда в сентябре основной урожай начнут собирать крупные производители - местных жителей просто не хватит, чтобы выполнить эту работу, а использовать мигрантов не позволяют ограничения из-за COVID-19.

Подобно Колумбии, привлекают к сбору кофе безработных жителей и в Коста-Рике. Обычно производители полагаются на профессиональных сборщиков из соседней Никарагуа, но в этом сезоне из-за опасений второй волны пандемии никарагуанские рабочие будут недоступны, заявила глава Института кофе Коста-Рики Синия Чавес. Не могут надеяться на Никарагуа и в Гондурасе - самом крупном производителе кофейных зерен в Центральной Америке. Каждый год страна выпускает почти 6 млн мешков кофе (по 60 кг каждый, при этом на внутренний рынок поступает лишь 11%, остальные 89% идут на экспорт). И здесь помимо трудностей со сбором урожая возникают еще и логистические проблемы.

"Большая часть нашего урожая была готова к отправке, уже были подписаны контракты на поставку кофе в Великобританию, США и другие страны. Но вдруг границы закрыли, - вспомнил в беседе с The Conversation глава кофейного кооператива Café Aruco Дональдо Гонсалес. - Мы не могли поверить, когда нам позвонили наши международные партнеры и сказали, что поставка отменяется, так как товар не смогут отгрузить".

Как отмечают в ICO, нехватка рабочей силы может спровоцировать появление детского труда на плантациях, а неопределенность спроса - к разорению некоторых кофейных ферм. Все это происходит из-за того, что на фоне кризиса международные покупатели уклоняются от новых контрактов с экспортерами, а мировые цены на кофе остаются на кризисном уровне, в большинстве случаев не покрывающих производственные издержки плантаторов. В июне-июле фьючерсы на арабику на Межконтинентальной бирже (самой популярной для торгов фьючерсами на кофе) опустились до мизерной отметки в 1,030 доллара. Сейчас она поднялась до 1,2 доллара. И если в марте паника привела к существенному росту потребления, то в ближайшие месяцы в результате мировой рецессии и падения доходов населения аналитики нидерландского Rabobank прогнозируют падение спроса на кофе примерно на 0,4%.