При этом спрос россиян за последние несколько месяцев снова сместился на чай. Хотя еще в конце прошлого года популярность кофе в разы превышала потребление чая (180 тыс. тонн кофе против 140 тыс. тонн чая). Пока нет данных за 2020 год, но уже очевидно, что объемы потребления чая и кофе сравняются.
Пандемия показала, что кофе - в большей степени продукт внедомашнего потребления. Россияне чаще всего заказывают его при посещении кафе, ресторанов. Сейчас этот сегмент рынка восстанавливается, но не слишком быстро.
С учетом самого благоприятного прогноза на восстановление российского рынка кофе уйдет минимум полгода, прогнозирует Рамаз Чантурия. При условии, что осень не принесет новых экономических ударов и ограничений в сегменте HoReCa.
По его словам, из-за изменений курсов валют повысились цены на сырье, что сказалось на росте себестоимости самого производственного процесса. Однако с высокой вероятностью потребители кофе в эконом-сегменте не заметили изменений - стоимость на эту категорию товаров, как правило, максимально сдерживается. Компенсация произойдет на счет повышения цен на кофе в премиальном сегменте, но в этом случае для покупателей важнее сам продукт, чем его стоимость.
Особых проблем с поставками кофе и трудностями с логистикой в период ограничений не было. Одним из крупных поставщиков кофейного зерна в Россию является Бразилия. Данные по урожаю на рынке кофе в этом году достаточно позитивные - серьезных изменений не ожидается. Кофе в этом году будет достаточно, подчеркнул Рамаз Чантурия. По его словам, сохраняется небольшой риск логистических сбоев по экспорту кофе из Бразилии в случае, если возникнут ограничения в логических центрах.
Около 10% от внутреннего рынка приходится на экспорт кофе из России. Это обжаренный и растворимый кофе. Он поставляется, в частности, в страны Восточной Европы и СНГ. По данным за 2019 год, Россия экспортировала 2,4 тысячи тонн жареного кофе и 14 тысяч тонн пришлось на растворимый кофе. Прогнозы на этот год по объемам поставок кофе из России эксперты пока не дают - преждевременно, так как нет ясности с ситуацией с COVID-19.
В мире насчитывается 80 государств, где культивируется кофе, 50 из них производят кофейные зерна в товарных количествах и экспортируют - почти все они расположены в так называемом "кофейном поясе" нашей планеты, ограниченной 10-й параллелью северной широты и 10-й параллелью южной. Однако почти 80% поставляемого на мировой рынок кофе культивируется всего семью странами: Бразилией, Вьетнамом, Колумбией, Индонезией, Гондурасом, Эфиопией и Индией. Создав серьезные препятствия для производства кофе в этих странах, пандемия пошатнула мировой кофейный рынок.
Еще в апреле начали бить тревогу страны Латинской Америки, где распространение коронавируса создало реальную угрозу возникновения дефицита кофе в долгосрочной перспективе. Это при том, что, по сообщениям Bloomberg, спрос на кофе в этом году уже должен был превысить предложение и его недостаток планировалось покрыть за счет остатков предыдущих урожаев на складах. Однако так называемые "панические закупки" в самом начале пандемии привели к тому, что в одних только США запасы необжаренных бобов упали до пятилетнего минимума.
Согласно отчету Международной организации по кофе (ICO), влияние COVID-19 на кофейный сектор зависит, главным образом, от трех факторов: развития эпидемии, цикла выращивания кофе и производственных систем. Страны, в которых сбор урожая совпал с пиком пандемии, пострадали более всего, ведь предложение рабочей силы было в значительной степени ограничено. Особенно это коснулось тех хозяйств, где в сборе кофе заняты преимущественно мигранты.
В горной Колумбии, поставляющей на мировой рынок кофейное зерно высочайшего качества, пандемия вынудила фермеров привлекать к сбору урожая оставшихся без работы местных жителей, так как ограничения на передвижение не позволили нанять сезонных сборщиков. Новички прекрасно подходят для сбора стандартного кофе, но когда речь идет о спешелти, без профессиональных рабочих, которые могут собрать "вишню" в пять раз быстрее, ценные кофейные ягоды перезревают и падают на землю. "Если ягода упала на землю - она уже считается грязной, - рассказал Bloomberg местный фермер Адан Рохас. - Конечно, я все еще могу продать такие зерна, но премиальным такой кофе уже не будет".
Эксперты отмечают еще одну проблему: привлечение знакомых и соседей в качестве сборщиков урожая не поможет, когда в сентябре основной урожай начнут собирать крупные производители - местных жителей просто не хватит, чтобы выполнить эту работу, а использовать мигрантов не позволяют ограничения из-за COVID-19.
Подобно Колумбии, привлекают к сбору кофе безработных жителей и в Коста-Рике. Обычно производители полагаются на профессиональных сборщиков из соседней Никарагуа, но в этом сезоне из-за опасений второй волны пандемии никарагуанские рабочие будут недоступны, заявила глава Института кофе Коста-Рики Синия Чавес. Не могут надеяться на Никарагуа и в Гондурасе - самом крупном производителе кофейных зерен в Центральной Америке. Каждый год страна выпускает почти 6 млн мешков кофе (по 60 кг каждый, при этом на внутренний рынок поступает лишь 11%, остальные 89% идут на экспорт). И здесь помимо трудностей со сбором урожая возникают еще и логистические проблемы.
"Большая часть нашего урожая была готова к отправке, уже были подписаны контракты на поставку кофе в Великобританию, США и другие страны. Но вдруг границы закрыли, - вспомнил в беседе с The Conversation глава кофейного кооператива Café Aruco Дональдо Гонсалес. - Мы не могли поверить, когда нам позвонили наши международные партнеры и сказали, что поставка отменяется, так как товар не смогут отгрузить".
Как отмечают в ICO, нехватка рабочей силы может спровоцировать появление детского труда на плантациях, а неопределенность спроса - к разорению некоторых кофейных ферм. Все это происходит из-за того, что на фоне кризиса международные покупатели уклоняются от новых контрактов с экспортерами, а мировые цены на кофе остаются на кризисном уровне, в большинстве случаев не покрывающих производственные издержки плантаторов. В июне-июле фьючерсы на арабику на Межконтинентальной бирже (самой популярной для торгов фьючерсами на кофе) опустились до мизерной отметки в 1,030 доллара. Сейчас она поднялась до 1,2 доллара. И если в марте паника привела к существенному росту потребления, то в ближайшие месяцы в результате мировой рецессии и падения доходов населения аналитики нидерландского Rabobank прогнозируют падение спроса на кофе примерно на 0,4%.