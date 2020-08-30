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30.08.2020 15:47
Рубрика: В мире

Как в Испании проходит сбор винограда в условиях пандемии

Текст: Юрий Когалов

Испания является одним из мировых лидеров по производству вина. Пиренейское королевство занимает первое место по площади, на которой раскинулись виноградники. И в этом году это стало большой проблемой.

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Из-за пандемии коронавируса власти страны установили определенные требования, которые должны соблюдать фермеры во время сбора урожая. Ведь привлечение сезонных рабочих создает повышенный риск заражения. Именно это стало одной из причин того, что в Арагоне и Каталонии ранее, во время сбора урожая косточковых фруктов, произошли крупные вспышки COVID-19. И теперь работникам приходится трудиться в поле в масках, несмотря на 30-градусную жару. А рекомендации соблюдать дистанцию в 1,5 метра, не прикасаться руками к глазам, носу и рту оказались и вовсе невыполнимыми.

Политики и профсоюзы раскритиковали работодателей за нарушение требований властей, но ничего поделать не могут. Единственный выход, который нашли хозяева виноградников и виноделен, это установить посменный график работы, чтобы отдельные группы не пересекались в поле.

Фото: AFP/CESAR MANSO
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Поскольку сезон сбора винограда только начался, правительства регионов призывают виноградарей сделать в этом году ставку на местную рабочую силу. Предполагается, что это позволит сократить риски завоза вируса из других регионов. Стоит отметить, что ежегодно в Испании к сбору урожая привлекается порядка 50 тысяч сезонных рабочих, если к ним прибавить тех, кто работает не в поле, а уже на винодельне, их число вырастает до 100 тысяч человек.

Впрочем, этот риск несколько уменьшается в связи с использованием техники, с каждым годом механический способ сбора винограда становится все популярнее, сейчас порядка 50 процентов урожая собирают машины. Из-за коронавируса эта тенденция может ускориться.

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