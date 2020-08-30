Бурное развитие китайской интернет-экономики в непростой период пандемии предоставило широкий спектр возможностей. Одни открыли интернет-магазины, стали блогерами в социальных сетях, другие занялись стримингом популярных игр, созданием видео и т.д. Вот как выглядит Топ-5 наиболее доходных профессий китайской интернет-экономики первой половины 2020 года.

Косплееры в масках на выставке China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy) в Шанхае 31 июля 2020 года. Возможно, это хобби в скором будущем станет одной из топовых профессий. Фото: REUTERS

1. Администратор группового чата сайта электронной коммерции

Групповой чат позволяет людям общаться между собой, это оптимальная эффективная площадка, позволяющая поддерживать связи с друзьями, коллегами по работе и с подписчиками интернет-магазина. В функции администратора группового чата сайта электронной коммерции входит поиск целевой аудитории, привлечение участников, увеличение активных пользователей, регулярное общение с подписчиками в чате, чтобы повысить посещаемость интернет-магазина и частоту повторных покупок, а также организация интерактивных акций и предоставление ВИП-подписчикам исключительных возможностей - льгот и скидок для повышения уровня лояльности.

На площадке Taobao - подразделения китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group - размещено более 100 миллионов объявлений о вакансиях администратора сайта, уровень предполагаемой зарплаты в месяц - более 8000 юаней (около 1145 долларов).

2. Менеджер сайта электронной коммерции в сельской местности

В последние годы электронная коммерция охватила сельские районы страны. По мере распространения установки "Интернет + сельское хозяйство" сельская электронная коммерция фактически стала эффективным драйвером экономического развития деревни, с одной стороны, помогая сельскому населению преодолеть бедность, а с другой - предоставляя горожанам любимые экологически чистые продукты питания.

Однако для развития интернет-торговли нужны ИТ-профессионалы, которые занимаются поддержанием онлайн-площадки и различными операциями интернет-торговли. Менеджеры сельской электронной коммерции изыскивают новые каналы реализации сельскохозяйственной продукции, создают новые модели для их сбыта. Они также занимаются стандартизацией и специализацией сельской электронной коммерции. Уровень предполагаемой зарплаты - 30 тысяч юаней (около 4300 долларов) в месяц.

Фото: Медиакорпорация Китая

3. Консультант по закупкам (байер)

По данным Китайского информационного интернет-центра, в первой половине года в Китае насчитывалось 710 миллионов онлайн-потребителей. Именно поэтому позиция консультанта по закупкам стала весьма актуальной и востребованной.

Фото: Медиакорпорация Китая

Благодаря консультациям байеров потребители, не выходя из дома, могут узнать подробные характеристики интересующих их товаров, сравнить цены в обычных и интернет-магазинах. Уровень предполагаемой зарплаты байера - от 10 тысяч юаней (около 1430 долларов) в месяц.

4. "Охотники за фруктами"

Эта профессия связана с увлекательными путешествиями, покупками и приключениями. "Охотники за фруктами" - люди, одержимые покупкой фруктов и всем, что с ними связано. Они разбираются в огромном ассортименте сортов и делают самые высококачественные закупки. Сейчас в Китае доступен огромный ассортимент фруктов со всего света. "Охотники за фруктами" должны разбираться в тонкостях вкуса, стандартах качества и предпочтениях покупателей. В общем, это интересная, но трудная работа. Об авитаминозе можно не беспокоиться, повидать мир тоже удастся, причем за неплохие деньги - от 30 тысяч юаней (около 4300 долларов) в месяц и больше.

Фото: Медиакорпорация Китая

5. Эксперт по отбору товаров для лайв-стриминга

В прошлом году во Всемирный день онлайн-шопинга (11 ноября) путем прямых онлайн-трансляций площадка Taobao (подразделение китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group) продала товаров на огромную сумму. Бум стриминговых сессий привел к появлению новой профессии - эксперт по отбору товаров.

По сообщению ТАСС, в прошлом году 11 ноября, который в Китае называют Днем холостяков, россияне потратили на AliExpress рекордные 17,2 миллиарда рублей. В этот день продажи Alibaba достигли рекордных 268,4 миллиарда юаней (около 38,4 миллиарда долларов). Это на 26 процентов больше по сравнению с 2018 годом. Фото: REUTERS

Эти специалисты помогают администраторам или ведущим стриминга проверять качество, реальную привлекательность и потенциальную популярность товаров у потребителей. Уровень зарплаты - от 20 тысяч юаней (около 2850 долларов) в месяц.