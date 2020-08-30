Распоряжение главы Республики Карелия от 27 августа 2020 года № 529-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001, 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005; 3 августа 2020 года, № 1000202008030001; 6 августа 2020 года, № 1000202008060010; 7 августа 2020 года, № 1000202008070005; 14 августа 2020 года, № 1000202008140003; 19 августа 2020 года, № 1000202008190001; 24 августа 2020 года, № 1000202008240001) следующие изменения:

1) пункт 11.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"организовать работу по началу деятельности с 1 сентября 2020 года государственных общеобразовательных организаций, обеспечив реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

разрешить проведение торжественных линеек для обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций с участием родителей (законных представителей) обучающихся при условии использования средств индивидуальной защиты (масок) и при соблюдении социальной дистанции между участниками образовательного процесса не менее 1,5 метра;

разрешить проведение торжественных линеек для обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций без участия родителей (законных представителей) обучающихся, гостей;

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками. Нахождение без средств индивидуальной защиты возможно при условии проведения урока на открытом воздухе, а также при соблюдении социальной дистанции между участниками образовательного процесса не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты.";

2) дополнить пунктом 11.22 следующего содержания:

"11.22. Дошкольным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям организовать работу по началу деятельности с 1 сентября 2020 года, обеспечив реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Установить, что:

образовательные организации, реализующие программы общего образования, при посещении их обучающимися обязаны соблюдать Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16;

образовательные организации Республики Карелия, реализующие программы среднего профессионального образования, при посещении их обучающимися обязаны соблюдать Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных организациях МР 3.1/2.4.0206-20, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 августа 2020 года.";

3) дополнить пунктом 11.23 следующего содержания:

"11.23. Органам местного самоуправления в Республике Карелия организовать работу по началу деятельности с 1 сентября 2020 года муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечив реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе:

разрешить проведение торжественных линеек для обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций с участием родителей (законных представителей) обучающихся при условии использования средств индивидуальной защиты (масок) и при соблюдении социальной дистанции между участниками образовательного процесса не менее 1,5 метра;

разрешить проведение торжественных линеек для обучающихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций без участия родителей (законных представителей) обучающихся, гостей;

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками. Нахождение без средств индивидуальной защиты возможно при условии проведения урока на открытом воздухе, а также при соблюдении социальной дистанции между участниками образовательного процесса не менее 1,5 метра. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты.";

4) дополнить пунктом 11.24 следующего содержания:

"11.24. Образовательным организациям Республики Карелия, реализующим программы среднего профессионального образования:

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок или лицевых защитных экранов) персоналом образовательной организации, в том числе педагогическими работниками. Педагогическим работникам допускается не использовать средства индивидуальной защиты при проведении учебных занятий творческой направленности и во время проведения лекций. Установить возможность пребывания обучающихся в аудитории без использования средств индивидуальной защиты;

обеспечить использование средств индивидуальной защиты (масок) в местах общего пользования общежитий образовательных организаций проживающими и персоналом общежитий образовательных организаций.";

5) в абзаце втором подпункта 1 пункта 11.27 слова "10 человек" заменить словами "30 человек", слова "20 человек" заменить словами "50 человек".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







