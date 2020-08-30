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30.08.2020 20:05
Рубрика: Общество

Дружба, скрепленная кровью

Путь к великой победе начинался именно здесь, в небе Китая
Текст: Дмитрий Калинин
Российская газета - Спецвыпуск № 193(8247)
Китай был главным фронтом сопротивления японским захватчикам и основным театром боевых действий Второй мировой войны на Востоке.

Мемориал военных летчиков на горе Цзыцзиньшань в Нанкине является одним из крупнейших в стране захоронений пилотов китайских ВВС и иностранных летчиков-добровольцев, участвовавших в войне с Японией (1937-1945 гг.) на территории Китая. Комплекс располагается на площади более 4 гектаров.

Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой

После вторжения японских милитаристов в Китай Советский Союз одним из первых пришел на помощь китайскому народу. К 21 октября 1937 года для отправки в Китай были подготовлены 447 добровольцев, включая наземный технический персонал и специалистов по аэродромному обслуживанию, инженеров и рабочих по сборке самолетов.

Чжан Ханьхуэй - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в России отметил, что с началом антияпонской войны правительство и народ Советского Союза оказали "финансовую, кадровую и техническую помощь правительству и народу Китая. Особенно в первый период войны, с 1937 по 1941 годы, Советский Союз был единственной страной, которая оказала прямую военную помощь Китаю. Особую роль в этой помощи сыграли советские летчики-добровольцы, которые одерживали блестящие победы в боях с японскими ВВС. На тот момент в боевых действиях на территории Китая в 1937-1940 годах приняло участие свыше 5 тысяч советских граждан".

Памятник летчикам - героям Антияпонской войны был заложен 6 мая 1993 года, а открыт - 3 сентября 1995 года. В центре памятника две одинаковые по форме стелы из белого мрамора, символизирующие крылья самолета, по обеим сторонам установлены скульптуры летчиков: слева - китайского и советского, а справа - китайского и американского. На стелах на китайском и английском языках высечено: "Памятник авиаторам, погибшим в Антияпонской войне". Справа и слева от стел установлено 30 плит из черного мрамора, на которых высечены фамилии и имена 3304 китайских, советских и американских военнослужащих, погибших в 1937-1945 годах в войне с Японией на территории Китая.

На расположенных справа от основного монумента плитах на русском языке увековечены фамилии 236 советских летчиков, погибших в разных районах Китая. На отдельных надгробиях, находящихся недалеко от мраморных стел, значатся фамилии еще 6 советских героев-добровольцев.

Фото: Посольство КНР в РФ
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26 сентября 2009 года на территории парка был открыт Мемориальный музей летчиков, погибших в ходе Антияпонской войны 1937-1945 годов. По просьбе китайских партнеров российская сторона направила для создаваемой экспозиции историко-архивные материалы, экспонаты из частных коллекций родственников советских летчиков, воевавших в Китае. Так в мае 2010 года мемориальный комплекс в Нанкине пополнился экспонатами, переданными в дар Государственной Думой России. Музейный зал, посвященный подвигу летчиков-красноармейцев, получил оружие советских солдат времен Второй мировой войны. На стендах экспозиции можно увидеть раритеты, переданные Центральным военным музеем России.

Справочно

Посольство России в Китае уделяет военно-мемориальной работе особое внимание. Дипломаты Посольства и Генеральных Консульств России в Китае тщательно следят за состоянием советских воинских захоронений и мемориалов на территории страны. В рамках Посольства ведет свою деятельность Представительство Министерства обороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы в КНР, основными задачами которого является ведение учета воинских захоронений и работа по установлению судеб российских военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга и захороненных на территории современного Китая.

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