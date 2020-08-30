Китайский рынок предсказывает победу Трампа на предстоящих выборах в США

В китайском городе Иу, провинция Чжэцзянь, расположен крупнейший в мире мелкооптовый рынок, продающий ежегодно более 260 миллиардов единиц различных потребительских товаров практически во все страны мира.

Столь обширная торговля позволила создать так называемый "товарный индекс Иу" (Yiwu commodity index), который позволяет не только прогнозировать динамику рынка, но и делать некоторые макроэкономические и даже политические прогнозы.

Одним из последних политических прогнозов на базе индекса Иу стало предсказание победы Дональда Трампа на предстоящих в США в ноябре президентских выборах.

Такой вывод был сделан исходя из объемов продаж сувенирной продукции (флагов, баннеров, бейсболок, маек и так далее) с символикой Трампа. В настоящее время количество заказов на нее растет, тогда как на предметы с символикой Джозефа Байдена, главного соперника Трампа - напротив, снижается. Исходя из этого, аналитики полагают, что число сторонников Трампа растет.

Авторитет индекса Иу подкрепляется ранее сделанными прогнозами. Так, в 2016 году он предсказывал победу Трампа даже когда все полагали, что победит кандидат демократов Хиллари Клинтон. Кстати, предсказания тогда тоже базировались на объемах продаж товаров с символикой.

Кроме того, с помощью индекса Иу в 2018 году вычислили победителя чемпионата мира по футболу, проходившего в России, это произошло за несколько дней до окончания соревнований. Расчеты базировались на взлетевших продажах французских флагов. В финальном матче Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира.