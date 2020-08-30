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30.08.2020 16:10
Рубрика: В мире

Китайский рынок предсказывает победу Трампа на предстоящих выборах в США

Текст: Константин Волков

В китайском городе Иу, провинция Чжэцзянь, расположен крупнейший в мире мелкооптовый рынок, продающий ежегодно более 260 миллиардов единиц различных потребительских товаров практически во все страны мира.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Столь обширная торговля позволила создать так называемый "товарный индекс Иу" (Yiwu commodity index), который позволяет не только прогнозировать динамику рынка, но и делать некоторые макроэкономические и даже политические прогнозы.

Одним из последних политических прогнозов на базе индекса Иу стало предсказание победы Дональда Трампа на предстоящих в США в ноябре президентских выборах.

Такой вывод был сделан исходя из объемов продаж сувенирной продукции (флагов, баннеров, бейсболок, маек и так далее) с символикой Трампа. В настоящее время количество заказов на нее растет, тогда как на предметы с символикой Джозефа Байдена, главного соперника Трампа - напротив, снижается. Исходя из этого, аналитики полагают, что число сторонников Трампа растет.

Авторитет индекса Иу подкрепляется ранее сделанными прогнозами. Так, в 2016 году он предсказывал победу Трампа даже когда все полагали, что победит кандидат демократов Хиллари Клинтон. Кстати, предсказания тогда тоже базировались на объемах продаж товаров с символикой.

Кроме того, с помощью индекса Иу в 2018 году вычислили победителя чемпионата мира по футболу, проходившего в России, это произошло за несколько дней до окончания соревнований. Расчеты базировались на взлетевших продажах французских флагов. В финальном матче Франция обыграла Хорватию и стала чемпионом мира.

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