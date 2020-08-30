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30.08.2020 22:50
Рубрика: Спорт

Пенза выше Красноярска

Победителем "регулярки" чемпионата страны стал "Локомотив"
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 193(8247)
Матчами девятого тура завершился регулярный чемпионат нашей клубной лиги. Его победителем стал пензенский "Локомотив", возглавляемый бывшим игроком национальной сборной Александром Янюшкиным.

Правда, под занавес турнира железнодорожники в Красноярске уступили местному "Красному Яру" (7:19), но лидерства не потеряли и с 35 очками сохранили за собой первое место. У их обидчиков на балл меньше, причем сибиряки по регламенту тоже начнут плей-офф сразу с полуфинала.

Соревнованиям по регби не хватает освещения на официальных ресурсах

Следующие в таблице четыре команды продолжат борьбу за медали с более ранней стадии. Это действующий чемпион красноярский "Енисей-СТМ" (31 очко), "ВВА-Подмосковье" из Монино (30), новокузнецкий "Металлург" (24) и казанская "Стрела" (22).

Утешительные матчи за 7-10-е места ждут московскую "Славу" (20 очков), таганрогскую "Булаву", формально представляющую всю Ростовскую область (8), новичков элиты столичных армейцев (6) и краснодарских "Богатырей" (1).

Лавры лучшего бомбардира "регулярки" у младшего брата главного тренера "Локомотива" - Сергея Янюшкина. Он единственный в турнире, у кого на лицевом счету трехзначное количество очков (104). Многоопытный игрок добывал эти баллы за результативность в основном как бьющий, за счет трехочковых штрафных ударов и реализаций (по два балла).

Плей-офф чемпионата страны теперь пройдет только весной будущего года. А пока осенью впереди полуфиналы Кубка России (25-26 сентября): "Енисей-СТМ" - "ВВА-Подмосковье", "Стрела" - "Красный Яр".

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