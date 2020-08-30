Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города многих стран в заключительный уик-энд уходящего лета. Далеко не всегда эти акции проходили мирно.

США: марш за мечтой

Американцы проводили жаркое во всех смыслах лето масштабными демонстрациями против расовой дискриминации. Крупнейший марш состоялся в конце прошлой недели в Вашингтоне, где, несмотря на традиционную для августа духоту, тысячи человек собрались у мемориала президенту Аврааму Линкольну (1861-1865), добившемуся отмены рабства в США. Шествие приурочили к 57-й годовщине марша на Вашингтон и знаковой речи темнокожего правозащитника Мартина Лютера Кинга. На акции выступили политики и активисты, потомки Кинга, а также близкие афроамериканцев, которых считают жертвами полицейского насилия. Среди них - Джейкоб Блейк-старший, отец темнокожего, смерть которого от рук полицейских в Кеноше (штат Висконсин) на минувшей неделе привела к очередному всплеску насилия на улицах. Марш в Вашингтоне прошел относительно мирно, хотя демонстрации против расизма по всей Америке этим летом неоднократно перерастали в беспорядки, грабежи, погромы и жесткие столкновения с силовиками.

Демонстрации против расизма по всей Америке этим летом неоднократно перерастали в беспорядки, грабежи, погромы

Германия: задержаны 300 человек

В Берлине прошла самая массовая с начала пандемии демонстрация против политики властей по борьбе с коронавирусом. В ней приняли участие почти 40 тысяч человек, приехавших со всей Германии. Не обошлось без столкновений с полицией. Как пишет Spiegel online, стражи порядка задержали около 300 демонстрантов, бросавших в них камни и бутылки. В последний момент Административный суд Берлина отменил запрет столичного МВД на мероприятие. Участникам даже разрешили не надевать маски, но требование дистанции осталось в силе. Поэтому акция растянулась на три километра - от Бранденбургских ворот до Тиргартена, отмечает Deutsche Welle. Часть протестующих отпочковалась от толпы, направившись к зданию рейхстага. Они разобрали заграждения и забрались прямо на ступени парламента. Впрочем, полиция спохватилась и остановила "штурм", применив перцовый спрей. Студенты и пенсионеры, одиночки и семьи с детьми - очевидцы отмечают пестрый состав участников. Единства лозунгов среди них не наблюдалось. Одни выступали против вакцинации, другие требовали пересмотреть ограничительные меры.

Украина: с битой и пистолетом

На Украине в окрестностях города Люботин Харьковской области боевики запрещенной в России неонацистской организации "Национальный корпус" совершили вооруженное нападение на активистов организации "Патриоты - За жизнь", молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Их микроавтобус расстреляли из травматического и огнестрельного оружия, а уцелевших пассажиров избили битами. Трое активистов получили пулевые ранения, один попал в реанимацию после побоев. Поначалу стрельба и избиение на трассе было квалифицировано как "хулиганство", что только усилило общественный резонанс: "Национальный корпус" прочно ассоциируется с главой МВД Арсеном Аваковым, который поначалу пытался представить случившееся как незначительный инцидент, молодежную драку. Тем не менее боевики - 14 человек из Харькова и Днепропетровска - были оперативно задержаны и отправлены под арест. Президент Владимир Зеленский поблагодарил полицию за работу и высказал пожелание, чтобы правоохранители руководствовались лозунгом "закон один для всех" и не допустили скатывания Украины в "лихие 90-е". В свою очередь, комментаторы президентской записи в Facebook указали Зеленскому, что это далеко не первый и не единственный пример безнаказанности патронируемых главой МВД неонацистов, и по всем параметрам - экономическим и криминальным - страна уже отброшена на тридцать лет назад.

Израиль: премьера обвиняют в мошенничестве

В Израиле тысячи людей вышли с требованием отставки главы правительства Биньямина Нетаньяху. Протестующие обвиняют его в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием (в Израиле в отношении премьера возбуждено три уголовных дела). В Иерусалиме, по данным полиции, в акции протеста приняли участие 10 тысяч человек. Они прошли маршем к резиденции главы правительства. Акция прошла мирно, но после ее завершения полиция задержала 16 человек. В Тель-Авиве манифестанты заблокировали несколько улиц в центре города. По словам Нетаньяху, всех этих людей на улицы вывели его противники, которые хотят отстранить его от власти.

Британия: протесты ради Свободы

Более 10 тысяч человек вышли на демонстрацию в Лондоне под лозунгом "Объединяйтесь ради Свободы". Они считают, что правительство использует пандемию для ограничения гражданских свобод населения. Недовольство "масочными" правилами выражали и парижане, правда, по численности они сильно уступили своим британским единомышленникам. В Монреале активисты свершили "правосудие", свалив на землю и обезглавив памятник первого премьера Канады Джона Макдональда, которого обвиняют в неподобающем отношении к канадским коренным народам.

Прочитано в "Фигаро"

На фоне полемики во Франции вокруг термина "одичание", под которым подразумевается падение нравов и, как следствие, волна насилия, обозреватель "Фигаро" Матье Бок-Коте ставит в укор медийному мейнстриму то, что он отказывается описывать реальность, как она есть, и стремится всячески ее затушевывать. Ниже несколько фрагментов из его статьи. "Тех, кто воспринимает эту тенденцию как явление политического свойства и признак распада общества, ставшего жертвой бандитизма и дестабилизированного неконтролируемой иммиграцией, обвиняют в разжигании ненависти". "Факты жестокого насилия, агрессивности в обществе множатся, и тем не менее патентованные социологи уверяют, что все не так уж плохо, а утверждающих обратное называют "сторонниками излишних мер безопасности". Более того, "тем, кто руководствуется здравым смыслом, может грозить гражданский остракизм". Как подчеркивает Матье Бок-Коте, политкорректные СМИ "скандалом считают не насилие как таковое, а рассказы о нем без ожидаемых мер языковой предосторожности". Причем, по его мнению, это явление далеко не только французское, а коснулось и других стран, в частности США, где "с июня происходят "самые брутальные манифестации".

Вячеслав Прокофьев, Париж